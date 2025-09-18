Румъния иска от ЕС отлагане на затварянето на въглищните централи

Министърът на енергетиката на Румъния Богдан Иван заяви в интервю за Digi24, че страната може да изпадне в енергиен колапс, ако затвори въглищните си централи, преди да бъдат завършени новите мощности на газ в Янош и Минтя.

Той уточни, че Румъния вече е изпратила до Европейската комисия предложение за отлагане на крайния срок за затварянето на тези централи, като окончателният отговор от Брюксел се очаква до края на седмицата.

„Като министър на енергетиката съм длъжен да намеря решение. Водя преговори с Европейската комисия, за да удължим живота на въглищните мощности, докато изградим новите газови съоръжения. В противен случай рискуваме да оставим Румъния без електроенергия“, посочи Иван.

Министърът подчерта, че е представил пред ЕК специално изследване, според което при прибързано затваряне на въглищните централи страната може да изпадне в „енергийна бедност“ или дори пълен срив на електроснабдяването. Рисковете са особено сериозни през зимата, когато производството от слънчеви и вятърни източници е ограничено.

Румъния иска да запази три големи блока в експлоатация и още два в технически резерв, за да има готовност при аварии. „Това е необходимо поне за следващите две години – докато завършим централите в Янош и Минтя. Целта ни е до 2029 г. да намалим капацитета, но сега сме притиснати от времето. Отговорът от ЕК ще дойде до края на тази седмица“, допълни министърът.