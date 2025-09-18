„Румен Петков: Езикът на политиците, който чухме тази сутрин, смущава. След това се чудим защо сутрешните блокове ни заливат с това как млади хора се бият до смърт в градините и парковете и как побоищата са част от ежедневието в търговските центрове.“

Това каза председателят на ПП АБВ Румен Петков, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

- Реклама -

Според Петков една от основните задачи на политиците и обществениците била да възпитава с поведението, с обноските си, с речниковия състав и с отношението към друия.

„Това, което младите хора виждат на екрана, виждат като парламентарни сцени, е представата им за самите тях в бъдеще“, посочи още гостът.

Председателят на АБВ се обяви и срещу системният и груб натиск върху съдебната система.