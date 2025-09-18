НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 19.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Румен Петков: Езикът на политиците, който чухме тази сутрин, смущава

          1
          146
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Сподели
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Румен Петков: Езикът на политиците, който чухме тази сутрин, смущава. След това се чудим защо сутрешните блокове ни заливат с това как млади хора се бият до смърт в градините и парковете и как побоищата са част от ежедневието в търговските центрове.“

          Това каза председателят на ПП АБВ Румен Петков, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Според Петков една от основните задачи на политиците и обществениците била да възпитава с поведението, с обноските си, с речниковия състав и с отношението към друия.

          „Това, което младите хора виждат на екрана, виждат като парламентарни сцени, е представата им за самите тях в бъдеще“, посочи още гостът.

          Румен Петков: Политически абсурд е ПП-ДБ да внасят вот на недоверие за завладяната държава Румен Петков: Политически абсурд е ПП-ДБ да внасят вот на недоверие за завладяната държава

          Председателят на АБВ се обяви и срещу системният и груб натиск върху съдебната система.

          „Ние продължаваме да агресираме съдебната система с квалификации, с обиди, с определяне на решението, което тя трябва да вземе“, каза политикът.

          „Румен Петков: Езикът на политиците, който чухме тази сутрин, смущава. След това се чудим защо сутрешните блокове ни заливат с това как млади хора се бият до смърт в градините и парковете и как побоищата са част от ежедневието в търговските центрове.“

          Това каза председателят на ПП АБВ Румен Петков, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Според Петков една от основните задачи на политиците и обществениците била да възпитава с поведението, с обноските си, с речниковия състав и с отношението към друия.

          „Това, което младите хора виждат на екрана, виждат като парламентарни сцени, е представата им за самите тях в бъдеще“, посочи още гостът.

          Румен Петков: Политически абсурд е ПП-ДБ да внасят вот на недоверие за завладяната държава Румен Петков: Политически абсурд е ПП-ДБ да внасят вот на недоверие за завладяната държава

          Председателят на АБВ се обяви и срещу системният и груб натиск върху съдебната система.

          „Ние продължаваме да агресираме съдебната система с квалификации, с обиди, с определяне на решението, което тя трябва да вземе“, каза политикът.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Семейна трагедия край Сливница: родители и син открити мъртви в автомобил

          Владимир Висоцки -
          Тежък инцидент разтърси района на Сливница днес, след като в лек автомобил, изоставен в нива, бяха открити телата на трима души – мъж и...
          Политика

          След водната кризата в „Дружба 2“: Васил Терзиев с позиция

          Камелия Григорова -
          Кметът на София Васил Терзиев определи ситуацията като абсурдна и обяви, че е създадена работна група с участието на общински съветници. Тя ще подготви...
          Политика

          Кирил Веселински: Днес Пеевски ошамари Борисов публично в ефир

          Златина Петкова -
          "Днес Борисов беше унижен в Народното събрание. Пеевски го ошамари публично в ефир, като излезе след него и му каза да си греда работата,...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions