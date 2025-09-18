Румен Петков: Езикът на политиците, който чухме тази сутрин, смущава

Това каза председателят на ПП АБВ Румен Петков, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Според Петков една от основните задачи на политиците и обществениците била да възпитава с поведението, с обноските си, с речниковия състав и с отношението към друия.
Председателят на АБВ се обяви и срещу системният и груб натиск върху съдебната система.
