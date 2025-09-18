НА ЖИВО
          Румен Петков: Системното внасяне на вотове на недоверие дискредитира самия инструмент

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Системното внасяне на вотове на недоверие дискредитира самия инструмент и го превръща само в средство за политическо присъствие в медиите.“

          Това каза председателят на ПП АБВ Румен Петков, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Според Петков постоянното внасяне на подобни вотове нямало да даде на българите усещането, че политиците търсят реално решение на проблемите им.

          „Като се замислим, че бащата на политическата полиция е Атанас Атанасов, е сред вносителите на вота, когато говорим за системата на сигурността, това вече се превръща в една гротеска“, обясни още гостът.

          И петият вот на недоверие към кабинета „Желязков“ не успя И петият вот на недоверие към кабинета „Желязков“ не успя

          Председателят на АБВ коментира и факта, че е имало едва ли не фотофиниш между опозиционните партии, за да се реши коя да внесе първа вота. По думите му това прави картината още по-жалка.

