Русия върна на Украйна телата на 1000 убити войници

На 18 септември в Украйна бяха върнати 1000 тела на военнослужещи, за които руската страна твърди, че са украински. Това съобщи Координационният щаб за третиране на военнопленници (КШППВ), цитиран от NV.

Процесът по репатрирането е осъществен със съдействието на Международния комитет на Червения кръст.

Според информацията, телата ще бъдат транспортирани от Въоръжените сили на Украйна до специализирани институции, където ще се извършат експертизи и идентификация от страна на разследващи и експерти на Министерството на вътрешните работи на Украйна.

Предишната подобна процедура се състоя на 19 август, когато също бяха върнати 1000 загинали украински военнослужещи.