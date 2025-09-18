НА ЖИВО
      петък, 19.09.25
          Съдът взе мярка задържане под стража за прокурорския син във Варна

          Кристияна Стефанова
          Съдът във Варна наложи най-тежката мярка за процесуална принуда – „задържане под стража“ – на 31-годишния Николай Маджаров, син на прокурор, уличен в притежание на 50 кг марихуана, съобщи БГНЕС.

          Днес магистратите разгледаха искането на прокуратурата за постоянен арест на Маджаров, заловен с около 50 кг наркотично вещество в с. Драка, община Средец.

          Той е привлечен като обвиняем за държане на големи количества наркотични вещества. При извършеното претърсване са иззети 45 625,06 г зелена субстанция и 7 655,10 г тревиста маса. Точният размер ще бъде изяснен след назначена експертиза, но според държавното обвинение става дума за „значителни количества“.

