Сърбия задълбочава икономическото партньорство с Русия

Сръбският министър на икономическото сътрудничество Ненад Попович се срещна с посланика на Руската федерация в Сърбия Александър Боцан-Харченко. Двамата разговаряха за разширяване на икономическото сътрудничество между двете държави и за конкретизиране на съвместни дейности в области от взаимен интерес.

Срещата се проведе в сградата на сръбското правителство, като събеседниците обмениха мнения за постигнатите досега резултати в двустранните отношения, особено в секторите на икономиката, търговията, индустрията, инвестициите, дигитализацията и новите технологии, съобщиха от министерството.

Специален акцент бе поставен върху значението на стратегическото партньорство между Сърбия и Русия и перспективите за неговото по-нататъшно развитие.

„Отношенията между Сърбия и Руската федерация се основават на вековно приятелство, взаимно доверие и уважение. Решени сме да продължим да работим за задълбочаване на сътрудничеството в сферите от общ интерес, така че нашите народи да се възползват от още по-големи икономически и технологични предимства“, заяви Попович.

Той подчерта, че укрепването на икономическите връзки ще бъде един от основните приоритети в отношенията с Русия, особено в областта на високите технологии, иновациите, развитието на енергийните ресурси и инфраструктурата.

„Сърбия остава посветена на изграждането на стабилни и дългосрочни икономически отношения с Русия, убедени сме, че това партньорство ще донесе конкретни и устойчиви резултати за двете страни“, добави министърът.

Посланик Боцан-Харченко от своя страна подчерта значението на по-нататъшното развитие на сръбско-руските отношения и потвърди ангажимента на Москва да продължи да подкрепя Сърбия в ключови стратегически области.