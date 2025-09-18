НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 20.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Сблъсък в Бургас: Охранител поряза с брадва мъж след спор за репатрирана кола

          0
          100
          Снимка: Facebook
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Сподели
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          33-годишният тиктокър Борислав Георгиев, по-известен в социалните мрежи като Бобко или „камикадзе съм аз“, пострада леко при конфликт с охранител в Бургас. Инцидентът е станал на 16 септември на паркинг в града, където служител на обекта нанесъл порезна рана с брадва в областта на лявото бедро на мъжа от София.

          - Реклама -

          По информация на ОДМВР – Бургас, конфликтът има предистория. Преди около месец и половина, Георгиев е паркирал неправилно пред въпросния паркинг, възпрепятствайки движението на автобуси. Охранителят е сигнализирал общината, след което автомобилът е бил репатриран. Именно това действие е довело до напрежение между двамата.

          След инцидента, спорът прераснал в словесен сблъсък в TikTok, където и двамата мъже са активни. Напрежението ескалирало, когато Георгиев се върнал на паркинга на 16 септември и започнал да снима охранителя без негово съгласие, придружено от нецензурна размяна на реплики. Според свидетели, тиктокърът подканил охранителя да „решат спора на плажа“.

          Охранителят, 52-годишен мъж, твърди, че не е имал намерение да нарани Георгиев. По думите му, използвал брадвичката само със заплашителна цел, за да прекрати агресивната вербална атака. В крайна сметка инфлуенсърът е получил повърхностна рана на бедрото, без опасност за живота.


          „Сигналът беше за сбиване между двама мъже. Напрежението между тях ескалирало през последните седмици, включително и в социалните мрежи“, съобщи Любомир Евтимов от „Криминална полиция“ към ОДМВР – Бургас.

          Охранителят е задържан за 24 часа и впоследствие е освободен. По случая е образувано досъдебно производство, а полицията продължава работа по събиране на доказателства и изясняване на всички обстоятелства около инцидента.

          33-годишният тиктокър Борислав Георгиев, по-известен в социалните мрежи като Бобко или „камикадзе съм аз“, пострада леко при конфликт с охранител в Бургас. Инцидентът е станал на 16 септември на паркинг в града, където служител на обекта нанесъл порезна рана с брадва в областта на лявото бедро на мъжа от София.

          - Реклама -

          По информация на ОДМВР – Бургас, конфликтът има предистория. Преди около месец и половина, Георгиев е паркирал неправилно пред въпросния паркинг, възпрепятствайки движението на автобуси. Охранителят е сигнализирал общината, след което автомобилът е бил репатриран. Именно това действие е довело до напрежение между двамата.

          След инцидента, спорът прераснал в словесен сблъсък в TikTok, където и двамата мъже са активни. Напрежението ескалирало, когато Георгиев се върнал на паркинга на 16 септември и започнал да снима охранителя без негово съгласие, придружено от нецензурна размяна на реплики. Според свидетели, тиктокърът подканил охранителя да „решат спора на плажа“.

          Охранителят, 52-годишен мъж, твърди, че не е имал намерение да нарани Георгиев. По думите му, използвал брадвичката само със заплашителна цел, за да прекрати агресивната вербална атака. В крайна сметка инфлуенсърът е получил повърхностна рана на бедрото, без опасност за живота.


          „Сигналът беше за сбиване между двама мъже. Напрежението между тях ескалирало през последните седмици, включително и в социалните мрежи“, съобщи Любомир Евтимов от „Криминална полиция“ към ОДМВР – Бургас.

          Охранителят е задържан за 24 часа и впоследствие е освободен. По случая е образувано досъдебно производство, а полицията продължава работа по събиране на доказателства и изясняване на всички обстоятелства около инцидента.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Борис Митов с анализ: Какво всъщност има по делото срещу Барбутов?

          Камелия Григорова -
          Журналистът от „Свободна Европа“ Борис Митов коментира в предаването „ЕвроДикоФ“, че делото срещу Никола Барбутов има две измерения – публично и правно. По думите му...
          Правосъдие

          Адвокатът на Благомир Коцев ракри защо съдът си направи отвод

          Камелия Григорова -
          Отводът на съдебния състав по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев не е направен само заради мен, а и заради твърдения, че защитата...
          Общество

          Александра Маркарян: Над 1500 „незаконни“ студенти в УНСС за две години

          Антония Лазарова -
          „През 2023/24 и 2024/25 учебна година в УНСС са приети общо над 1500 студенти в бакалавърски и магистърски програми по т.нар. държавна

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions