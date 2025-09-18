Сблъсък в Бургас: Охранител поряза с брадва мъж след спор за репатрирана кола

33-годишният тиктокър Борислав Георгиев, по-известен в социалните мрежи като Бобко или „камикадзе съм аз“, пострада леко при конфликт с охранител в Бургас. Инцидентът е станал на 16 септември на паркинг в града, където служител на обекта нанесъл порезна рана с брадва в областта на лявото бедро на мъжа от София.

По информация на ОДМВР – Бургас, конфликтът има предистория. Преди около месец и половина, Георгиев е паркирал неправилно пред въпросния паркинг, възпрепятствайки движението на автобуси. Охранителят е сигнализирал общината, след което автомобилът е бил репатриран. Именно това действие е довело до напрежение между двамата.

След инцидента, спорът прераснал в словесен сблъсък в TikTok, където и двамата мъже са активни. Напрежението ескалирало, когато Георгиев се върнал на паркинга на 16 септември и започнал да снима охранителя без негово съгласие, придружено от нецензурна размяна на реплики. Според свидетели, тиктокърът подканил охранителя да „решат спора на плажа“.

Охранителят, 52-годишен мъж, твърди, че не е имал намерение да нарани Георгиев. По думите му, използвал брадвичката само със заплашителна цел, за да прекрати агресивната вербална атака. В крайна сметка инфлуенсърът е получил повърхностна рана на бедрото, без опасност за живота.



„Сигналът беше за сбиване между двама мъже. Напрежението между тях ескалирало през последните седмици, включително и в социалните мрежи“, съобщи Любомир Евтимов от „Криминална полиция“ към ОДМВР – Бургас.

Охранителят е задържан за 24 часа и впоследствие е освободен. По случая е образувано досъдебно производство, а полицията продължава работа по събиране на доказателства и изясняване на всички обстоятелства около инцидента.