Ще освободят ли Благомир Коцев? Съдебната развръзка на 23 септември

В 10 часа във вторник, 23 септември, ще се гледа мярката на варненския кмет Благомир Коцев, става ясно от графика на заседанията, публикувани в сайта на Апелативния съд в София.

Определен е новият състав, който е поредният дежурен състав, застъпващ от понеделник, а мярата ще се гледа в сградата на бившия Специализиран съд на улица „Черковна“ в столицата, съобщиха от инициативата „Правосъдие за всеки“.