НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 19.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Сигнал за пожар във варненски мол, евакуират посетителите

          0
          58
          Снимка: БГНЕС
          Кристияна Стефанова
          Кристияна Стефанова
          Сподели
          Кристияна Стефанова
          Кристияна Стефанова

          В 14:22 часа е подаден сигнал за пожар в търговски център във Варна, информира NOVA. На мястото незабавно са изпратени четири противопожарни екипа, предаде Дарик.

          - Реклама -

          По първоначална информация огънят е тръгнал от аспирациятавентилационните канали на заведение за дюнер кебап, разположено на втория етаж.

          Извършена е частична евакуация на посетителите и персонала. Към този момент няма видими пламъци, но огнеборците проверяват шахтите и покривната конструкция.

          До момента не се съобщава за пострадали хора.

          В 14:22 часа е подаден сигнал за пожар в търговски център във Варна, информира NOVA. На мястото незабавно са изпратени четири противопожарни екипа, предаде Дарик.

          - Реклама -

          По първоначална информация огънят е тръгнал от аспирациятавентилационните канали на заведение за дюнер кебап, разположено на втория етаж.

          Извършена е частична евакуация на посетителите и персонала. Към този момент няма видими пламъци, но огнеборците проверяват шахтите и покривната конструкция.

          До момента не се съобщава за пострадали хора.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Проф. Юлиана Матеева: Борисов даде знак, че това вече не е неговото правителство

          Златина Петкова -
          "Искри прехвърчат между титаните Борисов и Пеевски, единият е в неизгодна позиция. Става дума, разбира се, за господин Бойко Борисов. Изявленията му от вчера...
          Култура

          Иван Пенчев: Направихме турнето си в едни от най-големите градове на България

          Златина Петкова -
          "Направихме турнето си в едни от най-големите градове на България, в най-големите летни театри. Най-впечатляващото е, че бяха продадени всички билети и залите бяха...
          Крими

          „Да, България“ алармира за престъпна схема, свързана с фирма на Таки

          Антония Лазарова -
          Фирма, свързана с Христофорос Аманатидис–Таки, е спечелила обществена поръчка за извозване на отпадъци в една от шестте зони на София

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions