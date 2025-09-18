Сигнал за пожар във варненски мол, евакуират посетителите

В 14:22 часа е подаден сигнал за пожар в търговски център във Варна, информира NOVA. На мястото незабавно са изпратени четири противопожарни екипа, предаде Дарик.

По първоначална информация огънят е тръгнал от аспирацията – вентилационните канали на заведение за дюнер кебап, разположено на втория етаж.

Извършена е частична евакуация на посетителите и персонала. Към този момент няма видими пламъци, но огнеборците проверяват шахтите и покривната конструкция.

До момента не се съобщава за пострадали хора.