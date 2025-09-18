НА ЖИВО
          - Реклама -
          Стана ясно: Ето каква е причината за смъртта на полицая, издъхнал пред парламента

          При починалия служител на МВР са установени тежки сърдечни проблеми, съобщиха от УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“. Въпреки усилията на лекарските екипи, животът му не е бил спасен.

          Новината беше потвърдена и от здравния министър Силви Кирилов, който публикува съобщение във „Фейсбук“. Той изрази най-искрени съболезнования към семейството и колегите на починалия полицай.

          Министър Кирилов уточни, че още в ранните часове се е запознал подробно със случая. Според доклад на Центъра за спешна медицинска помощ – София линейката е пристигнала на място в рамките на 5 минути след получаване на сигнала.

          „Да се спекулира с човешкия живот е недопустимо. Всяка трагедия изисква уважение към паметта на починалия и към неговите близки, а не разпространение на неверни твърдения“, заяви министърът.

          - Реклама -

          1. След като в системата на Минист.на Вътр.работи,работят повече от 2000 пенсионери,време е да се направи сериозна чистка,да се извършват редовно профилактични прегледи,защото това е едно силово Министерство с многофункционална дейност.

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

