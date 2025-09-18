Стана ясно: Ето каква е причината за смъртта на полицая, издъхнал пред парламента

При починалия служител на МВР са установени тежки сърдечни проблеми, съобщиха от УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“. Въпреки усилията на лекарските екипи, животът му не е бил спасен.

Новината беше потвърдена и от здравния министър Силви Кирилов, който публикува съобщение във „Фейсбук“. Той изрази най-искрени съболезнования към семейството и колегите на починалия полицай.

Министър Кирилов уточни, че още в ранните часове се е запознал подробно със случая. Според доклад на Центъра за спешна медицинска помощ – София линейката е пристигнала на място в рамките на 5 минути след получаване на сигнала.