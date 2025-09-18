Стармър посрещна тържествено Тръмп в резиденцията Чекърс

Британският премиер Киър Стармър и съпругата му Виктория посрещнаха президента на САЩ Доналд Тръмп в резиденцията Чекърс, съобщи „Би Би Си“. Двамата лидери си стиснаха ръцете и размениха кратки реплики, след което се оттеглиха за разговори на четири очи. По-късно днес се очаква и съвместна пресконференция.

- Реклама -

Републиканецът бе приет с пълни почести още при пристигането си в имението на британския министър-председател.

На 17 септември Тръмп и съпругата му Мелания бяха тържествено посрещнати и в Уиндзорския замък от крал Чарлз III. Пред близо 160 гости монархът го похвали за неговата „лична ангажираност към мира“.

С този визит републиканецът стана първият американски президент, поканен на две държавни посещения във Великобритания.