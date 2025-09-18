Страхил Ангелов: Борисов го очаква съдбата на Ахмед Доган

Водещият на предаването „Контра“ Страхил Ангелов коментира в профила си във Facebook предстоящото гласуване на петия вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“. Според него Бойко Борисов и групата на ГЕРБ са изправени пред съдбоносен избор.

„Единственото евентуално спасение за Борисов е днес той и останалите му верни депутати от групата на ГЕРБ да свалят правителството, подкрепяйки вота на недоверие! В противен случай го очаква съдбата на Ахмед Доган, та и по-зле", пише Ангелов.

Той допълва, че ако Борисов все още има около 20-ина лоялни народни представители, именно те трябва да действат днес в 16:45 ч., когато ще се проведе гласуването.

По думите му, ГЕРБ е само мандатоносител, но реално „вече абсолютно нищо не зависи от Борисов“. Ангелов подчертава, че правителството е „напълно делегитимирано и непредставително“, а с всеки изминал ден напрежението в обществото ще нараства.

„Тази агония е никому ненужна, абсолютно никой, нито една социална група или по-точно класа вече няма нужда от това правителство“, заключава журналистът.

Гласуването на петия вот на недоверие към кабинета е насрочено за днес от 16:45 часа в пленарната зала на Народното събрание.