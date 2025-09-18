СЗО: Израелската офанзива поставя болниците в Газа на ръба на колапса

Израелската наземна офанзива в северната част на Ивицата Газа е поставила вече претоварените лечебни заведения „на границата на пълен срив“.
- Реклама -
Това алармира генералният директор на Световната здравна организация (СЗО) – Тедрос Аданом Гебрейесус, като настоя за „незабавно прекратяване на тези нечовешки условия“, съобщи АФП.
Той изрази тревога, че „болниците, вече изнемогващи от претоварване, са изправени пред катастрофален колапс, докато засилващото се насилие блокира достъпа и пречи на СЗО да доставя жизненоважни медицински ресурси.“
Израелската наземна офанзива в северната част на Ивицата Газа е поставила вече претоварените лечебни заведения „на границата на пълен срив“.
- Реклама -
Това алармира генералният директор на Световната здравна организация (СЗО) – Тедрос Аданом Гебрейесус, като настоя за „незабавно прекратяване на тези нечовешки условия“, съобщи АФП.
Той изрази тревога, че „болниците, вече изнемогващи от претоварване, са изправени пред катастрофален колапс, докато засилващото се насилие блокира достъпа и пречи на СЗО да доставя жизненоважни медицински ресурси.“