      петък, 19.09.25
          СЗО: Израелската офанзива поставя болниците в Газа на ръба на колапса

          Израелската наземна офанзива в северната част на Ивицата Газа е поставила вече претоварените лечебни заведения „на границата на пълен срив“.

          Това алармира генералният директор на Световната здравна организация (СЗО)Тедрос Аданом Гебрейесус, като настоя за „незабавно прекратяване на тези нечовешки условия“, съобщи АФП.

          Военните действия и нарежданията за евакуация в Северна Газа предизвикват нови потоци от бежанци, които принудително се струпват в непрекъснато свиваща се територия, лишена от минимални условия за човешко достойнство“, подчерта Гебрейесус в публикация в социалната платформа X.

          Той изрази тревога, че „болниците, вече изнемогващи от претоварване, са изправени пред катастрофален колапс, докато засилващото се насилие блокира достъпа и пречи на СЗО да доставя жизненоважни медицински ресурси.“

