СЗО: Израелската офанзива поставя болниците в Газа на ръба на колапса

Израелската наземна офанзива в северната част на Ивицата Газа е поставила вече претоварените лечебни заведения „на границата на пълен срив“.

Това алармира генералният директор на Световната здравна организация (СЗО) – Тедрос Аданом Гебрейесус, като настоя за „незабавно прекратяване на тези нечовешки условия“, съобщи АФП.

„Военните действия и нарежданията за евакуация в Северна Газа предизвикват нови потоци от бежанци, които принудително се струпват в непрекъснато свиваща се територия, лишена от минимални условия за човешко достойнство“, подчерта Гебрейесус в публикация в социалната платформа X.

Той изрази тревога, че „болниците, вече изнемогващи от претоварване, са изправени пред катастрофален колапс, докато засилващото се насилие блокира достъпа и пречи на СЗО да доставя жизненоважни медицински ресурси.“