Украински дронове удариха нефтопреработвателен завод дълбоко в територията на Русия

Украински дронове нанесоха удар по голям руски нефтопреработвателен завод, разположен на около 1 400 км от фронтовата линия, предизвиквайки пожар, съобщи АФП, предава БГНЕС.

Атаката е част от поредица дронови удари срещу енергийната инфраструктура на Русия, докато Киев се стреми да отслаби ключовите приходи на Кремъл от петрол и газ, които подпомагат финансирането на войната.

Източник от Службата за сигурност на Украйна (СБУ) посочи, че безпилотните апарати са поразили „сърцето“ на рафинерия в региона Башкортостан, която се управлява от държавния енергиен гигант „Газпром“.

В руските социални мрежи се появиха непотвърдени кадри, показващи пламъци и гъст облак от черен дим, издигащ се над обекта.

Макар Москва обичайно да не признава успешни удари от страна на Украйна, Ради Хабиров – ръководителят на региона, потвърди, че заводът е бил атакуван.