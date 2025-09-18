НА ЖИВО
      петък, 19.09.25
          Украински дронове удариха нефтопреработвателен завод дълбоко в територията на Русия

          Снимка: БГНЕС
          Кристияна Стефанова
          Кристияна Стефанова
          Кристияна Стефанова
          Кристияна Стефанова

          Украински дронове нанесоха удар по голям руски нефтопреработвателен завод, разположен на около 1 400 км от фронтовата линия, предизвиквайки пожар, съобщи АФП, предава БГНЕС.

          Атаката е част от поредица дронови удари срещу енергийната инфраструктура на Русия, докато Киев се стреми да отслаби ключовите приходи на Кремъл от петрол и газ, които подпомагат финансирането на войната.

          Източник от Службата за сигурност на Украйна (СБУ) посочи, че безпилотните апарати са поразили „сърцето“ на рафинерия в региона Башкортостан, която се управлява от държавния енергиен гигант „Газпром“.

          В руските социални мрежи се появиха непотвърдени кадри, показващи пламъци и гъст облак от черен дим, издигащ се над обекта.

          Макар Москва обичайно да не признава успешни удари от страна на Украйна, Ради Хабиров – ръководителят на региона, потвърди, че заводът е бил атакуван.

