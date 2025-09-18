НА ЖИВО
          Вандализъм в Пловдив: Младежи потрошиха автомобил и се снимаха с него – ново предизвикателство в TikTok?

          Снимка: БГНЕС архив
          Младежи нанесоха сериозни щети на паркиран автомобил в центъра на Пловдив, след което се снимаха с него. По всичко личи, че става дума за част от ново предизвикателство в социалните мрежи, при което подрастващи скачат върху луксозни коли, заснемат видеа и ги публикуват в TikTok.

          Инцидентът е станал в нощта срещу 5 септември, само на няколко метра от сградата на Областната управа в града. Действията на младежите са заснети от охранителна камера, монтирана на съседна жилищна сграда.

          Собственикът на автомобила е шокиран от случилото се и смята, че е станал жертва именно на това опасно онлайн предизвикателство. По думите му, извършителите са се качили върху предния капак и тавана на колата, скачали са върху ламаринените части, а после са позирали пред обектива.

          Очаква се записите от охранителните камери да бъдат използвани заустановяване на самоличността на извършителите. Полицията е сезирана и разследването по случая е в ход.

          Подобни прояви на вандализъм, свързани с „вирусни“ клипове в TikTok и други социални мрежи, се наблюдават и в други градове в страната, като често мишена са по-скъпи автомобили. Експерти предупреждават, че това не само води до сериозни материални щети, но и представлява обществена опасност, особено когато действията се извършват в тъмната част на денонощието и на оживени места.

          Сутринта на 5 септември заварих колата си цялата в стъпки – на предния капак, на мекия таван. Бях шокиран. Пуснах от телефона ми записите на камерите, за да видя какво се  случило. На записите се вижда как 18-годишни момчета се приближат с чашки към колата, единият даже залиташе. Колата ми беше покрита с брезент и те го махнаха. Най-фрапиращото е, че те се качиха върху нея и започнаха да си правят селфита. По-късно и двамата се качиха на мекия таван. Това е недопустима постъпка”, разказа собственикът на колата Валентин Димитров.

          Собственикът на автомобила смята, че нападението е целенасочено, въпреки че не се определя като конфликтна личност. Той вече е подал жалба в полицията и очаква предприемане на конкретни действия.

          От органите на реда съобщиха за NOVA, че издирват извършителите, като по първоначална информация младежите не са известни с предишни криминални прояви.

          Апелът ми е младите хора да не употребяват алкохол. Тези двамата бяха видимо пияни или дрогирани. Тук имат роля и родителите, и учителите”, добави Димитров.

          Край без отговор: Изтекла давност прекрати 33-годишно дело

          В Пловдив ученици казаха на възрастна жена, която им направи забележка, че е ходещ ковчег. От манастира на България Пловдив е чалгата на България. Пълно е с варвари и бай Ганьовци.

