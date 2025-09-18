Вандализъм в Пловдив: Младежи потрошиха автомобил и се снимаха с него – ново предизвикателство в TikTok?

Младежи нанесоха сериозни щети на паркиран автомобил в центъра на Пловдив, след което се снимаха с него. По всичко личи, че става дума за част от ново предизвикателство в социалните мрежи, при което подрастващи скачат върху луксозни коли, заснемат видеа и ги публикуват в TikTok.

Инцидентът е станал в нощта срещу 5 септември, само на няколко метра от сградата на Областната управа в града. Действията на младежите са заснети от охранителна камера, монтирана на съседна жилищна сграда.

Собственикът на автомобила е шокиран от случилото се и смята, че е станал жертва именно на това опасно онлайн предизвикателство. По думите му, извършителите са се качили върху предния капак и тавана на колата, скачали са върху ламаринените части, а после са позирали пред обектива.

Очаква се записите от охранителните камери да бъдат използвани заустановяване на самоличността на извършителите. Полицията е сезирана и разследването по случая е в ход.

Подобни прояви на вандализъм, свързани с „вирусни“ клипове в TikTok и други социални мрежи, се наблюдават и в други градове в страната, като често мишена са по-скъпи автомобили. Експерти предупреждават, че това не само води до сериозни материални щети, но и представлява обществена опасност, особено когато действията се извършват в тъмната част на денонощието и на оживени места.

„Сутринта на 5 септември заварих колата си цялата в стъпки – на предния капак, на мекия таван. Бях шокиран. Пуснах от телефона ми записите на камерите, за да видя какво се случило. На записите се вижда как 18-годишни момчета се приближат с чашки към колата, единият даже залиташе. Колата ми беше покрита с брезент и те го махнаха. Най-фрапиращото е, че те се качиха върху нея и започнаха да си правят селфита. По-късно и двамата се качиха на мекия таван. Това е недопустима постъпка”, разказа собственикът на колата Валентин Димитров.

Собственикът на автомобила смята, че нападението е целенасочено, въпреки че не се определя като конфликтна личност. Той вече е подал жалба в полицията и очаква предприемане на конкретни действия.

От органите на реда съобщиха за NOVA, че издирват извършителите, като по първоначална информация младежите не са известни с предишни криминални прояви.