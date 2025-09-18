Вандализъм в Пловдив: Младежи потрошиха автомобил и се снимаха с него – ново предизвикателство в TikTok?

Младежи нанесоха сериозни щети на паркиран автомобил в центъра на Пловдив, след което се снимаха с него. По всичко личи, че става дума за част от ново предизвикателство в социалните мрежи, при което подрастващи скачат върху луксозни коли, заснемат видеа и ги публикуват в TikTok.
- Реклама -
Инцидентът е станал в нощта срещу 5 септември, само на няколко метра от сградата на Областната управа в града. Действията на младежите са заснети от охранителна камера, монтирана на съседна жилищна сграда.
Собственикът на автомобила е шокиран от случилото се и смята, че е станал жертва именно на това опасно онлайн предизвикателство. По думите му, извършителите са се качили върху предния капак и тавана на колата, скачали са върху ламаринените части, а после са позирали пред обектива.
Очаква се записите от охранителните камери да бъдат използвани заустановяване на самоличността на извършителите. Полицията е сезирана и разследването по случая е в ход.
Подобни прояви на вандализъм, свързани с „вирусни“ клипове в TikTok и други социални мрежи, се наблюдават и в други градове в страната, като често мишена са по-скъпи автомобили. Експерти предупреждават, че това не само води до сериозни материални щети, но и представлява обществена опасност, особено когато действията се извършват в тъмната част на денонощието и на оживени места.
Собственикът на автомобила смята, че нападението е целенасочено, въпреки че не се определя като конфликтна личност. Той вече е подал жалба в полицията и очаква предприемане на конкретни действия.
От органите на реда съобщиха за NOVA, че издирват извършителите, като по първоначална информация младежите не са известни с предишни криминални прояви.
Младежи нанесоха сериозни щети на паркиран автомобил в центъра на Пловдив, след което се снимаха с него. По всичко личи, че става дума за част от ново предизвикателство в социалните мрежи, при което подрастващи скачат върху луксозни коли, заснемат видеа и ги публикуват в TikTok.
- Реклама -
Инцидентът е станал в нощта срещу 5 септември, само на няколко метра от сградата на Областната управа в града. Действията на младежите са заснети от охранителна камера, монтирана на съседна жилищна сграда.
Собственикът на автомобила е шокиран от случилото се и смята, че е станал жертва именно на това опасно онлайн предизвикателство. По думите му, извършителите са се качили върху предния капак и тавана на колата, скачали са върху ламаринените части, а после са позирали пред обектива.
Очаква се записите от охранителните камери да бъдат използвани заустановяване на самоличността на извършителите. Полицията е сезирана и разследването по случая е в ход.
Подобни прояви на вандализъм, свързани с „вирусни“ клипове в TikTok и други социални мрежи, се наблюдават и в други градове в страната, като често мишена са по-скъпи автомобили. Експерти предупреждават, че това не само води до сериозни материални щети, но и представлява обществена опасност, особено когато действията се извършват в тъмната част на денонощието и на оживени места.
Собственикът на автомобила смята, че нападението е целенасочено, въпреки че не се определя като конфликтна личност. Той вече е подал жалба в полицията и очаква предприемане на конкретни действия.
От органите на реда съобщиха за NOVA, че издирват извършителите, като по първоначална информация младежите не са известни с предишни криминални прояви.
В Пловдив ученици казаха на възрастна жена, която им направи забележка, че е ходещ ковчег. От манастира на България Пловдив е чалгата на България. Пълно е с варвари и бай Ганьовци.