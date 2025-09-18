Висш лидер на „Хамас“: Разминахме се за минута с 12-те ракети в Доха

Високопоставен лидер на радикалната палестинска групировка „Хамас“ се появи публично за първи път след израелското нападение в Доха миналата седмица, когато ръководството на организацията стана мишена на атака, съобщи ДПА.

- Реклама -

Гази Хамад заяви пред „Ал Джазира Арабик“, че политическото бюро на „Хамас“ провеждало среща със съветници, за да разгледа американското предложение за прекратяване на огъня, предадено чрез катарски представители. По думите му ударът е дошъл по-малко от час след началото на разговорите.

„Чухме звука от тежкия удар. Имаме опит със звука на ракети заради дългата война в ивицата Газа“, каза Хамад.

Той уточни, че лидерите бързо са разбрали, че са подложени на директна атака, и са се евакуирали преди мястото на срещата да бъде поразено от 12 ракети за по-малко от една минута.

Хамад описа нападението като изключително интензивно, но увери, че целевите фигури от ръководството са се измъкнали невредими.

Жертви на атаката