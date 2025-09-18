НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 19.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Висш лидер на „Хамас“: Разминахме се за минута с 12-те ракети в Доха

          0
          96
          Снимка: reuters.com
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Високопоставен лидер на радикалната палестинска групировка „Хамас“ се появи публично за първи път след израелското нападение в Доха миналата седмица, когато ръководството на организацията стана мишена на атака, съобщи ДПА.

          - Реклама -

          Гази Хамад заяви пред „Ал Джазира Арабик“, че политическото бюро на „Хамас“ провеждало среща със съветници, за да разгледа американското предложение за прекратяване на огъня, предадено чрез катарски представители. По думите му ударът е дошъл по-малко от час след началото на разговорите.

          „Чухме звука от тежкия удар. Имаме опит със звука на ракети заради дългата война в ивицата Газа“, каза Хамад.

          Той уточни, че лидерите бързо са разбрали, че са подложени на директна атака, и са се евакуирали преди мястото на срещата да бъде поразено от 12 ракети за по-малко от една минута.

          Axios: Тръмп е бил предварително информиран за израелския удар по Хамас в Доха Axios: Тръмп е бил предварително информиран за израелския удар по Хамас в Доха

          Хамад описа нападението като изключително интензивно, но увери, че целевите фигури от ръководството са се измъкнали невредими.

          Жертви на атаката

          • Шестима души загинаха, включително служител на катарските сили за сигурност.
          • Сред жертвите е и синът на Халил ал Хая – най-високопоставената фигура на „Хамас“ в чужбина и началник на кабинета на движението.

          Високопоставен лидер на радикалната палестинска групировка „Хамас“ се появи публично за първи път след израелското нападение в Доха миналата седмица, когато ръководството на организацията стана мишена на атака, съобщи ДПА.

          - Реклама -

          Гази Хамад заяви пред „Ал Джазира Арабик“, че политическото бюро на „Хамас“ провеждало среща със съветници, за да разгледа американското предложение за прекратяване на огъня, предадено чрез катарски представители. По думите му ударът е дошъл по-малко от час след началото на разговорите.

          „Чухме звука от тежкия удар. Имаме опит със звука на ракети заради дългата война в ивицата Газа“, каза Хамад.

          Той уточни, че лидерите бързо са разбрали, че са подложени на директна атака, и са се евакуирали преди мястото на срещата да бъде поразено от 12 ракети за по-малко от една минута.

          Axios: Тръмп е бил предварително информиран за израелския удар по Хамас в Доха Axios: Тръмп е бил предварително информиран за израелския удар по Хамас в Доха

          Хамад описа нападението като изключително интензивно, но увери, че целевите фигури от ръководството са се измъкнали невредими.

          Жертви на атаката

          • Шестима души загинаха, включително служител на катарските сили за сигурност.
          • Сред жертвите е и синът на Халил ал Хая – най-високопоставената фигура на „Хамас“ в чужбина и началник на кабинета на движението.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Пътешествие с мотор: Чешкия президент пътува с мотор Румъния

          Новинарски Екип -
          Чешкият президент Петър Павел предприема пътешествие с мотоциклет, по време на което изминава около 3000 километра през територията на Румъния
          Свят

          Коща свиква лидерите на ЕС в Копенхаген заради руските дронове и подкрепа за Украйна

          Новинарски Екип -
          Председателят на Съвета на ЕС, Антониу Коща, покани лидерите на ЕС на неофициален Европейски съвет, който ще се проведе в Копенхаген
          Крими

          Ирак ликвидира висш лидер на „Ислямска държава“

          Антония Лазарова -
          Убитият е Омар Абдул Кадер Басам, известен като „Абдул Рахман Ал-Халаби“ – ръководител на външните операции и сигурността на групировката.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions