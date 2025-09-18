ВКС реши: Столична община до 1 г. трябва да премести трамваите от локалното на бул. „Скобелев”

Столичната община е осъдена с окончателно решение да премести трамвайното трасе, преминаващо по локалното платно на бул. „Ген. М. Скобелев“ в участъка между бул. „Витоша“ и кръстовището „Петте кьошета“, в срок от една година. Това става ясно от решението на Върховния касационен съд (ВКС), цитирано от lex.bg.

Трасето е изградено още през 2010 г. като част от строителните дейности по метрото и първоначално е било планирано като временна мярка до 2012 г. Въпреки това общината не предприема действия за премахването му, а през 2017 г. група граждани от района завеждат два колективни иска, позовавайки се на силния шум и настоявайки линията да бъде премахната или изместена.

Процесът продължава цели осем години, в които делото минава през три съдебни инстанции. Всяко решение в полза на жителите е обжалвано, като един от аргументите на общината е, че преместването в рамките на една година е практически невъзможно.

Първото осъдително решение е постановено от Софийски градски съд през август 2022 г., а през май 2023 г. то е потвърдено от Софийски апелативен съд. След разглеждане на касационната жалба ВКС оставя в сила предходните съдебни актове.

В жалбата си общината отново оспорва едногодишния срок, както и квалификацията на иска като колективен, твърдейки, че не следва да бъде страна по такъв процес.

ВКС обаче отхвърля всички възражения и постановява, че жителите са потърпевши от едно общо нарушение. Според съда:

„Наднорменият шум и вибрациите от трамвайното движение, които засягат правото на спокойствие и здравословна среда, са типичен пример за колективен интерес, подлежащ на защита чрез колективен иск, с цел прекратяване на нарушението.“