Водната криза: Сложиха кранчета на градските чешми в Плевен

Заради продължаващия недостиг на вода, Община Плевен постави кранове за спиране на градските чешми, които досега течаха непрекъснато. На някои от тях вече има и табели с призив към гражданите да спират водата, когато не я използват, предаде Булфото.

От местното дружество „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК) уверяват, че водата в Плевен е безопасна за пиене и битова употреба, въпреки въведеното режимно водоподаване.

Компанията извършва засилен мониторинг чрез акредитирана лаборатория. Програмата за контрол е създадена в сътрудничество с Регионалната здравна инспекция (РЗИ).