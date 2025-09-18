НА ЖИВО
          Вучич: Марко Рубио поиска среща с мен, трябва да решим въпроса с митата на САЩ

          СНИМКА: БГНЕС
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Сръбският президент Александър Вучич заяви, че американският държавен секретар Марк Рубио е поискал среща с него по време на предстоящото му посещение в Ню Йорк, където ще присъства на Общото събрание на ООН.

          „Ще трябва да решим въпроса с американските мита, американските такси“, каза Вучич.

          „Аз ще се опитам да разговарям и с (министъра на финансите на САЩ Скот) Бесент, защото тези санкции вече стават важни за нас“, добави Вучич.

          Сръбският президент коментира и отговора на протестиращите срещу позицията на руските служби, като заяви, че всяко тяхно събиране „няма нищо общо с православните обичаи“.

          „Никъде няма 16 минути мълчание и такова палене на свещи, тоест в православието не съществува такова нещо. Всяко тяхно събиране накрая се превръща в насилствено и агресивно. Няма нито едно, което да е било различно“, каза Вучич. 

