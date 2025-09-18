НА ЖИВО
          За „приятели на Путин": Румънски евродепутат съди Урсула фон дер Лайен за клевета

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Румънският евродепутат Георге Пиперя от националистическата партия „Алианс за обединение на румънците“ е завел дело за клевета срещу председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, съобщи информационният сайт Зиаре.

          Пиперя, който е част от групата на Европейските консерватори и реформисти, събра подписи и внесе предложение за вот на недоверие срещу Фон дер Лайен заради тайните съобщения от 2021 г. между нея и главния изпълнителен директор на „Пфайзер“ Алберт Бурла. Вотът беше отхвърлен през юли.

          Иск за публични извинения

          Сега Пиперя твърди, че Фон дер Лайен е свързала него и други евродепутати, подкрепили вота на недоверие, с руско влияние и политически екстремизъм.

          „Фон дер Лайен ни нарече ‘приятели на Путин’, ‘екстремисти’ и разпространители на конспиративни теории“, заяви евродепутатът, като подчерта, че ще настоява за публични извинения.

          Делото вече е внесено в Съда на ЕС, който обаче все още не се е произнесъл дали то е допустимо.

          Предстоящи вотове на недоверие

          Европейската комисия, оглавявана от Фон дер Лайен, ще се изправи пред два нови вота на недоверие в Европейския парламент през октомври. Те ще бъдат внесени от политическите групи „Левицата“ и десния блок „Патриоти за Европа“, само дни след като Фон дер Лайен представи пред евродепутатите основните си приоритети за следващите години.

