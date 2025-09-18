НА ЖИВО
          Задържаха кюстендилец, блудствал с малолетно момиче

          Кристияна Стефанова
          Кристияна Стефанова
          Кристияна Стефанова
          Кристияна Стефанова

          52-годишен мъж бе задържан за сексуално посегателство над 12-годишно дете, информираха от Апелативна прокуратура – София. Деянието е извършено на 12 септември в гр. Кюстендил.

          Заподозреният е арестуван от местните служители на реда и е оставен в ареста за срок до 72 часа. На 19 септември прокуратурата ще внесе пред съда искане за налагане на най-строгата мярка за процесуална принуда – „постоянен арест“.

          Досъдебното производство продължава под контрола на държавното обвинение.

