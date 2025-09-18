Зеленски пред бойни части: армията ни отблъснала някои от руските настъпления 

Володимир Зеленски се срещна с войски в източната част на Донецка област в четвъртък и обяви, че армията му е отблъснала някои от руските настъпления през лятото.
Украйна и нейните западни съюзници твърдят, че руските войски носят огромни загуби за сравнително малки териториални придобивки, като същевременно оставят градове и села разрушени след себе си. Русия отрича да е атакувала цивилни. Руски въздушен удар срещу град Константиновка в Донецка област по-рано в четвъртък уби петима души, съобщи полицията. Градът се намира на около 8 км от фронтовата линия и е обграден от руски войски от три страни, според онлайн картата на бойните полета на портала DeepState, който е свързан с украинската армия. | БГНЕС, АФП
