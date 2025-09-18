Зеленски пред бойни части: армията ни отблъснала някои от руските настъпления 

Володимир Зеленски се срещна с войски в източната част на Донецка област в четвъртък и обяви, че армията му е отблъснала някои от руските настъпления през лятото.

Украинският лидер заяви, че войските му са си възвърнали 160 квадратни километра земя близо до източния град Доброполие, където Русия бе пробила отбраната през август. „Стъпка по стъпка воините освобождават нашата земя. От началото на операцията са възвърнати 160 квадратни километра и седем населени места", каза Зеленски в ефира на мрежата X. Зеленски не каза кога Украйна е постигнала победите, но каза, че контраофанзивата все още продължава и Русия е „претърпяла хиляди загуби".

Украйна и нейните западни съюзници твърдят, че руските войски носят огромни загуби за сравнително малки териториални придобивки, като същевременно оставят градове и села разрушени след себе си. Русия отрича да е атакувала цивилни. Руски въздушен удар срещу град Константиновка в Донецка област по-рано в четвъртък уби петима души, съобщи полицията. Градът се намира на около 8 км от фронтовата линия и е обграден от руски войски от три страни, според онлайн картата на бойните полета на портала DeepState, който е свързан с украинската армия. | БГНЕС, АФП