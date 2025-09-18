Жената, намерена мъртва във Варна, е била убита

Окръжна прокуратура – Варна ръководи следствие за извършено тежко престъпление в града. Установено е, че се касае за умъртвяване на 48-годишна жена, осъществено в ранните часове на 18 септември в ж.к. „Чайка“, предаде Нова.

По първоначални данни смъртта на пострадалата е настъпила вследствие на нанесени ѝ ножови наранявания в областта на сърцето.

От реализираните оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия са събрани сведения, които насочват към възможен извършител на престъплението. Предстоят разпити на очевидци, изготвяне на експертизи и други процесуални стъпки за пълно изясняване на обстоятелствата около случая.

Работата по досъдебното производство продължава активно и към момента се извършва под надзора на прокурор от Окръжна прокуратура – Варна.

В ранните часове днес тялото на жената е било открито в градинка до блок 4 в квартал „Чайка“.