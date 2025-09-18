Жозе Моуриньо бързо си намери нов отбор

Жозе Моуриньо официално се завърна в Бенфика, клубът, където започна кариерата си като главен треньор. За разлика от времето, когато беше в началото на пътя си, сега специалистът пристига с множество трофеи, рекорди и успехи зад гърба си.
С португалския гигант Моуриньо подписа договор до 2027 година.
В Португалия Моуриньо пристига само няколко седмици след като беше уволнен от Фенербахче.
Интересното е, че в плейофите на Шампионската лига този сезон с турския клуб той загуби от Бенфика.
В кариерата си Моуриньо е тренирал още Униао Лейрия, Порто, Челси, Интер, Реал Мадрид, Манчестър Юнайтед, Тотнъм, Рома и Фенербахче.
Обичам да коментирам ситуацията около Жозе Моуриньо,защото съм следила треньорството му,след като пое Реал Мадрид,Челси,Ман.Юнайтед,Тотнъм,Рома,Фенербахче.Когато го уволниха малко прибързано от Фенербахче,част от медиите дебатираха не неговите успехи,а колко пари е спечелил от уволнения.И аз направих коментар,че всяко зло за добро и пророкувах,че той бързо ще си намери нов отбор,защото е динамичен,проницателен,концентриран и креативен.Има впечатляващ опит с една силно слаба черта- неговата прибързана избухливост и невъздържаност към съдиите,ръководещи футб.срещи.Дано си е извлякъл поука,че това вреди на отбора и за Бенфика да бъде отговорен и последователен в решенията си.Успех!!!!
