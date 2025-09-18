Жозе Моуриньо бързо си намери нов отбор

Жозе Моуриньо официално се завърна в Бенфика, клубът, където започна кариерата си като главен треньор. За разлика от времето, когато беше в началото на пътя си, сега специалистът пристига с множество трофеи, рекорди и успехи зад гърба си.

С португалския гигант Моуриньо подписа договор до 2027 година.

В Португалия Моуриньо пристига само няколко седмици след като беше уволнен от Фенербахче.

Интересното е, че в плейофите на Шампионската лига този сезон с турския клуб той загуби от Бенфика.

В кариерата си Моуриньо е тренирал още Униао Лейрия, Порто, Челси, Интер, Реал Мадрид, Манчестър Юнайтед, Тотнъм, Рома и Фенербахче.