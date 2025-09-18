НА ЖИВО
      петък, 19.09.25
          Зорница Илиева: САЩ всяка година дава на Йордания и Египет по няколко милиона, за да не нападат Израел

          „САЩ всяка година дава на Йордания и Египет по няколко милиона, за да не нападат Израел. Естествено, че те това е държавата, която е естествен съюзник на Америка.“

          Това каза международният анализатор Зорница Илиева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Илиева коментира и посещението на Марко Рубио в Йерусалим, случило се преди дни.

          „Там той заяви, че САЩ не възразяват срещу сухопътната акция в Газа, но ги призовава да свършват по-бързо с нея. Представяте ли си как звучи това за палестинския народ и за страните, които са се събрали в Доха, попита гостенката.

          Зорница Илиева: Някои страни в Европа отказаха да произвеждат барут, защото е опасно за природата Зорница Илиева: Някои страни в Европа отказаха да произвеждат барут, защото е опасно за природата

          Международният анализатор припомни, че само ден по-рано Тръмп е казал, че това в Катар повече няма да се повтори.

          „А ето, че се оказа, че веднага след срещата в Доха започна сухопътната акция на Израел в град Газа, който в момента се атакува и има повече от деветдесет убити“, посочи още Илиева.

          - Реклама -

