Зорница Илиева: САЩ всяка година дава на Йордания и Египет по няколко милиона, за да не нападат Израел

„САЩ всяка година дава на Йордания и Египет по няколко милиона, за да не нападат Израел. Естествено, че те това е държавата, която е естествен съюзник на Америка.“

Това каза международният анализатор Зорница Илиева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

- Реклама -

Илиева коментира и посещението на Марко Рубио в Йерусалим, случило се преди дни.

„Там той заяви, че САЩ не възразяват срещу сухопътната акция в Газа, но ги призовава да свършват по-бързо с нея. Представяте ли си как звучи това за палестинския народ и за страните, които са се събрали в Доха, попита гостенката.

Международният анализатор припомни, че само ден по-рано Тръмп е казал, че това в Катар повече няма да се повтори.