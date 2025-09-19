НА ЖИВО
          13-годишно момче с фрактура след инцидент на пешеходна пътека

          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          13-годишно момче е било блъснато от лек автомобил на пешеходна пътека във Велико Търново, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал вчера около 14:00 часа на ул. „Краков“, в района на голям търговски обект.

          По първоначална информация, 82-годишен водач от Горна Оряховица е ударил пресичащия на обозначено място пешеходец. Момчето е откарано за преглед в областната болница, където лекарите са установили фрактура на ръката. То е освободено за домашно лечение.

          Водачът е изпробван за алкохол, като пробата е отрицателна. По случая е образувано досъдебно производство.

