22-ма ранени при 21 тежки катастрофи за денонощие у нас

През изминалото денонощие на територията на страната са станали 21 тежки пътнотранспортни произшествия, съобщават от МВР.
При инцидентите няма загинали, но 22 души са пострадали.
В София са регистрирани 22 леки и 2 тежки катастрофи, при които са ранени двама души.
От началото на месец септември 22 души са загубили живота си при пътни инциденти, а други 444 са били ранени.
Общата статистика от началото на годината е тревожна:
- 308 загинали
- 6126 ранени
Броят на тежките инциденти продължава да расте, въпреки регулярните призиви за повече внимание и отговорност на пътя.