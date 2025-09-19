22-ма ранени при 21 тежки катастрофи за денонощие у нас

През изминалото денонощие на територията на страната са станали 21 тежки пътнотранспортни произшествия, съобщават от МВР.

При инцидентите няма загинали, но 22 души са пострадали.

- Реклама -

В София са регистрирани 22 леки и 2 тежки катастрофи, при които са ранени двама души.

От началото на месец септември 22 души са загубили живота си при пътни инциденти, а други 444 са били ранени.

Общата статистика от началото на годината е тревожна:

308 загинали

6126 ранени

Броят на тежките инциденти продължава да расте, въпреки регулярните призиви за повече внимание и отговорност на пътя.