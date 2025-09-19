28-годишен мъж от Оборище задържан с наркотици при полицейска акция

28-годишен мъж от панагюрското село Оборище е бил задържан при акция на полицейски служители от Районното управление в Панагюрище, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Пазарджик.

При претърсване в дома му са открити полиетиленови пликчета, съдържащи суха зелена листна маса и бяло прахообразно вещество. Полевите наркотестове са показали, че веществата са марихуана и амфетамин.

Мъжът е задържан за срок от 24 часа, а откритите наркотични вещества са иззети.

По случая е образувано бързо производство под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.