      петък, 19.09.25
          28-годишен мъж от Оборище задържан с наркотици при полицейска акция

          28-годишен мъж от панагюрското село Оборище е бил задържан при акция на полицейски служители от Районното управление в Панагюрище, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Пазарджик.

          При претърсване в дома му са открити полиетиленови пликчета, съдържащи суха зелена листна маса и бяло прахообразно вещество. Полевите наркотестове са показали, че веществата са марихуана и амфетамин.

          Мъжът е задържан за срок от 24 часа, а откритите наркотични вещества са иззети.

          По случая е образувано бързо производство под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.

