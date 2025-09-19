НА ЖИВО
      събота, 20.09.25
          75 души убити при удар с дрон срещу джамия в Судан

          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Суданските Сили за бърза подкрепа (СБП) убиха 75 души при удар с дрон срещу джамия в петък, продължавайки атаката си срещу град Ел-Фашер в Дарфур, съобщиха спасители. Ел-Фашер е последният голям град в обширния западен регион, който все още е под контрола на редовната армия, а самознатите „бързите сили“ го обсаждат от май миналата година. 
          Ударът с дрон е ударил поклонници в квартал Ал-Дараджа, където бягащи жители от засегнатия от глад лагер за разселени лица Абу Шук са потърсили убежище от настъплението на СБП. „Телата бяха извадени от развалините на джамията“, се казва в публикация от центъра за спешно реагиране в Абу Шук, една от стотиците доброволчески групи, координиращи помощите в целия Судан. 
          Нямаше незабавен коментар за удара на полувоенните „бързите сили“, които започнаха опустошителна война срещу редовната армия от април 2023 г. 
          Службата на ООН за правата на човека предупреди, че може да е имало етнически мотивирани убийства от вида, които все по-често съпътстват боевете с „опустошително въздействие върху цивилното население“. 
          Жителите на Ал-Дараджа претърсиха останките, за да намерят и погребат мъртвите, но казаха, че вече няма с какво да покриват телата. „Трябваше да прибегнем до найлонови торби“, каза един жител пред AФП, използвайки сателитна интернет връзка, за да заобиколи прекъсване на комуникациите. „В града вече няма савани след цялата тази обсада и смърт“, каза той. Обсадата причини масов глад в града, където семействата оцеляват с храна за животни от месеци.

