НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 19.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПравосъдие

          Адвокатът на Благомир Коцев ракри защо съдът си направи отвод

          0
          64
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Сподели
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Отводът на съдебния състав по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев не е направен само заради мен, а и заради твърдения, че защитата изнасяла неверни твърдения и обиждала съда. Това заяви адвокат Ина Лулчева в предаването „ЕвроДикоФ“.

          „В отвода се цитира, че защитата твърдяла, че съдът навлизал в обвинителната функция и толерирал прокуратурата. Това са твърдения, които аз съм излагала публично, вярно е. Но аз същото заявявам и пред съда и го мотивирам. Моето разбиране е, че не може да има различно говорене в залата и в коридора“, каза Лулчева.

          - Реклама -

          Тя подчерта, че не е нарушила нито етиката, нито правилата:

          „Когато има обществен интерес към едно дело – а такъв интерес не е имало от десетки години – не може да не се дадат разяснения на хората.“

          Адвокатката определи отвода като притеснителен, защото според нея той означава, че съдът смята, че адвокатите не трябва да обсъждат действията му.

          „Това е крайно неприемливо и няма да се случи. Заявявам пред вас, и вярвам, че колегите ще го потвърдят: ние ще обсъждаме съдебните актове и действията на съда и прокуратурата, когато смятаме, че те накърняват правата на гражданите“, заяви Лулчева.

          Отводът на съдебния състав по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев не е направен само заради мен, а и заради твърдения, че защитата изнасяла неверни твърдения и обиждала съда. Това заяви адвокат Ина Лулчева в предаването „ЕвроДикоФ“.

          „В отвода се цитира, че защитата твърдяла, че съдът навлизал в обвинителната функция и толерирал прокуратурата. Това са твърдения, които аз съм излагала публично, вярно е. Но аз същото заявявам и пред съда и го мотивирам. Моето разбиране е, че не може да има различно говорене в залата и в коридора“, каза Лулчева.

          - Реклама -

          Тя подчерта, че не е нарушила нито етиката, нито правилата:

          „Когато има обществен интерес към едно дело – а такъв интерес не е имало от десетки години – не може да не се дадат разяснения на хората.“

          Адвокатката определи отвода като притеснителен, защото според нея той означава, че съдът смята, че адвокатите не трябва да обсъждат действията му.

          „Това е крайно неприемливо и няма да се случи. Заявявам пред вас, и вярвам, че колегите ще го потвърдят: ние ще обсъждаме съдебните актове и действията на съда и прокуратурата, когато смятаме, че те накърняват правата на гражданите“, заяви Лулчева.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Александра Маркарян: Над 1500 „незаконни“ студенти в УНСС за две години

          Антония Лазарова -
          „През 2023/24 и 2024/25 учебна година в УНСС са приети общо над 1500 студенти в бакалавърски и магистърски програми по т.нар. държавна
          Политика

          Донка Михайлова: Новият закон за ВиК ще ни задължи да плащаме цена, която е с 30% по-висока

          Антония Лазарова -
          „Един закон, който разгневи българските местни власти, защото предвижда закриването на общинските ВиК дружества.
          Крими

          Заради тежка диагноза: Родители и син сложиха край на живота си в Сливница

          Владимир Висоцки -
          Тежък инцидент разтърси района на Сливница днес, след като в лек автомобил, изоставен в нива, бяха открити телата на трима души – мъж и...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions