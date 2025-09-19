Адвокатът на Благомир Коцев ракри защо съдът си направи отвод

Отводът на съдебния състав по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев не е направен само заради мен, а и заради твърдения, че защитата изнасяла неверни твърдения и обиждала съда. Това заяви адвокат Ина Лулчева в предаването „ЕвроДикоФ“.

„В отвода се цитира, че защитата твърдяла, че съдът навлизал в обвинителната функция и толерирал прокуратурата. Това са твърдения, които аз съм излагала публично, вярно е. Но аз същото заявявам и пред съда и го мотивирам. Моето разбиране е, че не може да има различно говорене в залата и в коридора", каза Лулчева.

Тя подчерта, че не е нарушила нито етиката, нито правилата:

„Когато има обществен интерес към едно дело – а такъв интерес не е имало от десетки години – не може да не се дадат разяснения на хората.“

Адвокатката определи отвода като притеснителен, защото според нея той означава, че съдът смята, че адвокатите не трябва да обсъждат действията му.