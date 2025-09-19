Адвокатът на Благомир Коцев ракри защо съдът си направи отвод

Отводът на съдебния състав по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев не е направен само заради мен, а и заради твърдения, че защитата изнасяла неверни твърдения и обиждала съда. Това заяви адвокат Ина Лулчева в предаването „ЕвроДикоФ“.
Тя подчерта, че не е нарушила нито етиката, нито правилата:
Адвокатката определи отвода като притеснителен, защото според нея той означава, че съдът смята, че адвокатите не трябва да обсъждат действията му.
Отводът на съдебния състав по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев не е направен само заради мен, а и заради твърдения, че защитата изнасяла неверни твърдения и обиждала съда. Това заяви адвокат Ина Лулчева в предаването „ЕвроДикоФ“.
Тя подчерта, че не е нарушила нито етиката, нито правилата:
Адвокатката определи отвода като притеснителен, защото според нея той означава, че съдът смята, че адвокатите не трябва да обсъждат действията му.