      събота, 20.09.25
          Александра Маркарян: Над 1500 „незаконни" студенти в УНСС за две години

          Приети ли са незаконно голям брой студенти в УНСС? Този въпрос повдига от дни Александра Маркарян. Журналистът от „Дневник“ даде подробности по случая в предаването „ЕвроДиков“.

          „През 2023/24 и 2024/25 учебна година в УНСС са приети общо над 1500 студенти в бакалавърски и магистърски програми по т.нар. държавна поръчка – тоест студенти, чийто брой държавата определя с решение на Министерския съвет и осигурява субсидии за тяхното обучение. Благодарение на тази субсидия те плащат и значително по-ниски такси от колегите си в платено обучение.“

          Журналистът нарича тези студенти „незаконни“.

          „Няма друга дума, защото бройките се определят от МС съгласно изискванията на закона и университетът няма право да приема повече от тези бройки. Само че УНСС е направил точно това, което е било констатирано при проверка на Министерството на образованието, извършена през март. Информацията беше публикувана през юли, но в нея не ставаше ясно какво точно се е случило.“

          В резултат на това Александра Маркарян поиска цялата документация по проверката и установи какво са констатирали проверяващите от МОН.

          „За две години са приети незаконно над 1500 души. Те са зачислени по държавна поръчка без да имат такова право – над 800 за първата година и над 700 за втората. Само бройката от над 800 души надхвърля целия законен прием на десетки български висши училища. Това не е малък брой.“

          На въпрос на Сашо Диков колко средства са получени за това, Маркарян коментира изказване на министъра на образованието Красимир Вълчев пред БНТ, в което той заявява, че не е отпуснато финансиране за допълнително приетите студенти.

          „Това беше и един от въпросите, които поставих изрично в имейл, изпратен на 1 септември, на който все още нямам отговор. Но ако са били преведени пари, вероятно става дума за милиони, тъй като университетът получава средства както за издръжка на тези студенти, така и за столово хранене и за настаняване в общежития.“

