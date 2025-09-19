Александра Маркарян: Над 1500 „незаконни“ студенти в УНСС за две години

Приети ли са незаконно голям брой студенти в УНСС? Този въпрос повдига от дни Александра Маркарян. Журналистът от „Дневник“ даде подробности по случая в предаването „ЕвроДиков“.
Журналистът нарича тези студенти „незаконни“.
В резултат на това Александра Маркарян поиска цялата документация по проверката и установи какво са констатирали проверяващите от МОН.
На въпрос на Сашо Диков колко средства са получени за това, Маркарян коментира изказване на министъра на образованието Красимир Вълчев пред БНТ, в което той заявява, че не е отпуснато финансиране за допълнително приетите студенти.
