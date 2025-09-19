Антон Златанов: Българските граничари са школа за Европа

Ползата от съвместните учения на структурите за сигурност е огромна, а днешната демонстрация в Созопол бе реалистична симулация на инциденти, които вече са се случвали у нас. Това заяви директорът на Главна дирекция „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов.

„Днес показахме реални казуси от последните месеци – не просто сценарии, а компилация от истински действия. Така проверяваме, съгласуваме и популяризираме нашата дейност", посочи той и подчерта, че граничната полиция работи денонощно – по суша и по море.

Златанов определи българските граничари като „школа за европейските си колеги“, оценка, която според него се споделя и от партньорите на България.

Той уточни, че освен редовните тренировки, най-голямото обучение е ежедневната работа на терен:

„Реалността е най-добрият учител“, заяви Златанов.

Според него усилията са насочени не само към оперативната дейност, но и към ефективното усвояване на европейски средства за модерно оборудване – хеликоптери, кораби, морски и подводни дронове, водолазна техника.

Основен приоритет остава борбата с нелегалната миграция, следван от контрабандата. Златанов припомни и успешни операции – залавянето на над 120 кг наркотици в яхта край Царево и неутрализирането на канал за наркотрафик по море през юли, при който са извадени четири сака с близо 50 кг дрога.