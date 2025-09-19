НА ЖИВО
      събота, 20.09.25
          Апелативен съдия Ушев направи отвод по делото за мярката на кмета на Варна

          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Апелативният съдия Георги Ушев от състава, който трябваше да разгледа на следващия вторник мярката за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев, си направи отвод, съобщиха от Апелативния съд в София.

          Мярката по делото първоначално беше насрочена за разглеждане в четвъртък, но и тогавашният състав на Апелативния съд в София – съдии Александър Желязков, Атанаска Китипова и Десислав Любомиров – също си направи отвод. Те мотивираха решението си с безпрецедентната негативна обществена кампания срещу съдиите, ангажирани с делото.

          Съдия Ушев обясни, че през последните години адвокати от кантората, представляваща Благомир Коцев, са предприемали различни действия срещу него като съдия, включително подаване на сигнал за налагане на дисциплинарно наказание.

          Поради тези обстоятелства и силния обществен интерес, концентриран върху съдиите, разглеждащи мерките за неотклонение, съдия Ушев е взел решение да си направи отвод, посочват от съда.

