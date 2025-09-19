НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 20.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Айнтрахт Франкфурт смачка Галатасарай

          Ансгар Кнауф отбеляза петото и последно попадение във вратата на „джимбом“ след подаване на Ели Уахи, отнел на Сара на границата на наказателното поле

          0
          50
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Айнтрахт Франкфурт спечели с гръмкото 5:1 срещу Галатасарай в първи кръг на основната фаза в Шампионска лига. „Орлите“ обърнаха мача с турския колос след ранно изоставане, но и „джимбом“ не си помогна особено с безумните грешки в отбрана и автогола на Давинсон Санчес.

          - Реклама -

          Галатасарай поведе в осмата минута, когато разви контраатака, а Юнус Акгюн се разписа във вратата на „орлите“. Асистенцията и почти цялата офанзива бе дело на Лерой Сане. Баръш Йълмъз можеше и да удвои сметката на тима си, но направи фрапантен пропуск при заучено положение.

          Оттам насетне ситуацията за турския колос се сгромоляса. Давинсон Санчес си отбеляза автогол за 1:1 в 37-ата минута. До почивката Айнтрахт вече бе направил 3:1. Джан Узун и гол на Йонатан Буркардт дадоха комфортна преднина на домакините. Нападателят засече центриране от фал, като остана съмнение дали и това не е автогол на колумбиеца Давинсон Санчес.

          Появата на Мауро Икарди на почивката между двете полувремена не помогна особено на гостите, инкасирали още два гола през вторите 45 минути.

          През втората част Буркардт, асистирал за гола на Узун, се разписа за втори път, правейки 4:1. Кошмарна грешка на Габриел Сара доведе и до пети гол във вратата на „лъвовете“ от Истанбул. Ансгар Кнауф отбеляза петото и последно попадение във вратата на „джимбом“ след подаване на Ели Уахи, отнел на Сара на границата на наказателното поле.

          Айнтрахт Франкфурт спечели с гръмкото 5:1 срещу Галатасарай в първи кръг на основната фаза в Шампионска лига. „Орлите“ обърнаха мача с турския колос след ранно изоставане, но и „джимбом“ не си помогна особено с безумните грешки в отбрана и автогола на Давинсон Санчес.

          - Реклама -

          Галатасарай поведе в осмата минута, когато разви контраатака, а Юнус Акгюн се разписа във вратата на „орлите“. Асистенцията и почти цялата офанзива бе дело на Лерой Сане. Баръш Йълмъз можеше и да удвои сметката на тима си, но направи фрапантен пропуск при заучено положение.

          Оттам насетне ситуацията за турския колос се сгромоляса. Давинсон Санчес си отбеляза автогол за 1:1 в 37-ата минута. До почивката Айнтрахт вече бе направил 3:1. Джан Узун и гол на Йонатан Буркардт дадоха комфортна преднина на домакините. Нападателят засече центриране от фал, като остана съмнение дали и това не е автогол на колумбиеца Давинсон Санчес.

          Появата на Мауро Икарди на почивката между двете полувремена не помогна особено на гостите, инкасирали още два гола през вторите 45 минути.

          През втората част Буркардт, асистирал за гола на Узун, се разписа за втори път, правейки 4:1. Кошмарна грешка на Габриел Сара доведе и до пети гол във вратата на „лъвовете“ от Истанбул. Ансгар Кнауф отбеляза петото и последно попадение във вратата на „джимбом“ след подаване на Ели Уахи, отнел на Сара на границата на наказателното поле.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Какво стана във футболните първенства на Европа в петък?

          Николай Минчев -
          Испания - Ла Лига: Бетис - Реал Сосиедад 3:1 Германия - Бундеслига: Щутгарт - Санкт Паули 2:0 Италия - Серия А: Лече - Каляри 1:2 Франция - Лига 1: Лион -...
          Футбол

          Жизнено важен успех за Спартак Варна срещу Монтана

          Николай Минчев -
          Спартак Варна прекъсна добрата поредица на новака Монтана в Първа лига. В откриващ двубой от деветия кръг на шампионата "соколите" надвиха съперника на "Огоста"...
          Футбол

          Сините остават на върха в таблицата – Левски и Лудогорец се занулиха в дербито на кръга

          Николай Минчев -
          Левски и Лудогорец направиха нулево равенство в дербито от деветия кръг на Първа лига. С това разликата на върха в първенството остава две точки...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions