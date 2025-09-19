Айнтрахт Франкфурт смачка Галатасарай

Айнтрахт Франкфурт спечели с гръмкото 5:1 срещу Галатасарай в първи кръг на основната фаза в Шампионска лига. „Орлите“ обърнаха мача с турския колос след ранно изоставане, но и „джимбом“ не си помогна особено с безумните грешки в отбрана и автогола на Давинсон Санчес.

Галатасарай поведе в осмата минута, когато разви контраатака, а Юнус Акгюн се разписа във вратата на „орлите“. Асистенцията и почти цялата офанзива бе дело на Лерой Сане. Баръш Йълмъз можеше и да удвои сметката на тима си, но направи фрапантен пропуск при заучено положение.

Оттам насетне ситуацията за турския колос се сгромоляса. Давинсон Санчес си отбеляза автогол за 1:1 в 37-ата минута. До почивката Айнтрахт вече бе направил 3:1. Джан Узун и гол на Йонатан Буркардт дадоха комфортна преднина на домакините. Нападателят засече центриране от фал, като остана съмнение дали и това не е автогол на колумбиеца Давинсон Санчес.

Появата на Мауро Икарди на почивката между двете полувремена не помогна особено на гостите, инкасирали още два гола през вторите 45 минути.

През втората част Буркардт, асистирал за гола на Узун, се разписа за втори път, правейки 4:1. Кошмарна грешка на Габриел Сара доведе и до пети гол във вратата на „лъвовете“ от Истанбул. Ансгар Кнауф отбеляза петото и последно попадение във вратата на „джимбом“ след подаване на Ели Уахи, отнел на Сара на границата на наказателното поле.