      събота, 20.09.25
          Начало Спорт

          Барселона потрепери, но головете на Рашфорд стигнаха за успех над Нюкасъл

          Станимир Бакалов
          Барселона победи с 2:1 Нюкасъл в двубой от първия кръг в основната фаза на Шампионската лига.

          Нюкасъл започна двубоя с домакински натиск и в първите минути на срещата футболистите на Барселона трябваше да отблъскват атаките към вратата на Жоан Гарсия.

          В петата минута на срещата Антъни Еланга пусна пас към Антъни Гордън, но десетката на Нюкасъл не успя да отиграе топката.

          Барса поуспокои темпото с пасове в средата на терена в следващите минути.

          Жул Кунде центрира в наказателното поле в 18-ата минута, но Роберт Левандовски стреля неточно с глава, въпреки че Ник Поуп увисна.

          В 24-ата минута Гордън намери в коридор Еланга, който се включи на скорост и потърси подаване към Харви Барнс отляво, но вратарят на Барселона Жоан Гарсия направи много добро спасяване с крак след удара на Барнс.

          Рафиня получи добро подаване от Френки де Йонг след половин час игра, но стреля в аут.

          В следващите минути Барса се настани в половината на Нюкасъл, но играчите на Ханзи Флик не успяваха да затруднят Ник Поуп. Рафиня стреля от пряк свободен удар в 39-ата минута, но над вратата на „свраките“.

          Жоелинтон стреля с глава покрай вратата 47-мата минута.

          Барселона поведе в резултата в 58-ата минута, когато Жул Кунде центрира към точката на дузпата, където Маркъс Рашфорд засече топката с глава във вратата на Ник Поуп.

          Само десетина минути след това Рашфорд отбеляза второто си попадение. Англичанинът си освободи пространство за изстрел с три финта и с майсторски удар прати топката в мрежата, след като тя се отби и в напречната греда.

          След второто попадение на Рашфорд, Ханзи Флик реагира на появилия се четири минути преди гола Ник Волтемаде и изкара Пау Кубарси, за да вкара по-високия Андреас Кристенсен.

          „Свраките“ върнаха попадение в вопследната минута на редовното време, когато Джейкъб Мърфи намери с перфектен пас Антъни Гордън, който без проблем засече топката във вратата на Жоан Гарсия.

          Ник Поуп се отчете с добро спасяване в петата минута на редовното време при изстрел на Дани Олмо.

          - Реклама -

