Бащата на Сияна с нов сигнал: Над 100 км/ч, а полицията си купува банички

Поредно, трето заседание по делото „Сияна“ е насрочено за днес в Плевен. То е съпроводено от протест пред Съдебната палата с искане за бърз и справедлив процес. Малко преди началото недоволните блокираха за кратко възловия булевард пред сградата на съда.

Сред протестиращите бяха и близки на други жертви – Марти и Христина, които бяха пометени от АТВ в „Слънчев бряг“.

Подсъдим по делото е 65-годишен шофьор, който помете с ремаркето на камиона си колата с 12-годишната Сияна.

Днес заседанието продължи с разпити на свидетели. Бащата на Сияна – Николай Попов – остро критикува неразумното шофиране по фаталния път, на което отново е бил свидетел:

„Над 100 км/ч, никаква реакция от полицията – полицаите си купуваха банички, другите си седяха в колата.“



Той настоя за отмяна на приетото увеличение на скоростта за камиони от 70 на 80 км/ч.

„Този път, а и много други в България, не може да поеме такава скорост. Това е безумие и намеса на транспортното лоби. Депутатите просто са го проспали“, каза Попов.



По поискана от него справка през МВР в участъка няма регистрирани катастрофи със същия механизъм, но виновният водач, познавайки трасето, е карал с превишена скорост.

„Когато виждате един такъв разбит път, сте длъжни да се съобразите, а той е направил обратното“, допълни бащата на Сияна.



В момента първокласната отсечка между Телиш и Радомирци се ремонтира основно.