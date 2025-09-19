НА ЖИВО
          Бащата на Сияна с нов сигнал: Над 100 км/ч, а полицията си купува банички

          Поредно, трето заседание по делото „Сияна“ е насрочено за днес в Плевен. То е съпроводено от протест пред Съдебната палата с искане за бърз и справедлив процес. Малко преди началото недоволните блокираха за кратко възловия булевард пред сградата на съда.

          Сред протестиращите бяха и близки на други жертви – Марти и Христина, които бяха пометени от АТВ в „Слънчев бряг“.

          Подсъдим по делото е 65-годишен шофьор, който помете с ремаркето на камиона си колата с 12-годишната Сияна.

          Днес заседанието продължи с разпити на свидетели. Бащата на Сияна – Николай Попов – остро критикува неразумното шофиране по фаталния път, на което отново е бил свидетел:

          „Над 100 км/ч, никаква реакция от полицията – полицаите си купуваха банички, другите си седяха в колата.“

          Той настоя за отмяна на приетото увеличение на скоростта за камиони от 70 на 80 км/ч.

          „Този път, а и много други в България, не може да поеме такава скорост. Това е безумие и намеса на транспортното лоби. Депутатите просто са го проспали“, каза Попов.

          По поискана от него справка през МВР в участъка няма регистрирани катастрофи със същия механизъм, но виновният водач, познавайки трасето, е карал с превишена скорост.

          „Когато виждате един такъв разбит път, сте длъжни да се съобразите, а той е направил обратното“, допълни бащата на Сияна.

          В момента първокласната отсечка между Телиш и Радомирци се ремонтира основно.

          - Реклама -

