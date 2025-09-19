Бащата на Сияна с нов сигнал: Над 100 км/ч, а полицията си купува банички

Поредно, трето заседание по делото „Сияна“ е насрочено за днес в Плевен. То е съпроводено от протест пред Съдебната палата с искане за бърз и справедлив процес. Малко преди началото недоволните блокираха за кратко възловия булевард пред сградата на съда.
Сред протестиращите бяха и близки на други жертви – Марти и Христина, които бяха пометени от АТВ в „Слънчев бряг“.
Подсъдим по делото е 65-годишен шофьор, който помете с ремаркето на камиона си колата с 12-годишната Сияна.
Днес заседанието продължи с разпити на свидетели. Бащата на Сияна – Николай Попов – остро критикува неразумното шофиране по фаталния път, на което отново е бил свидетел:
Той настоя за отмяна на приетото увеличение на скоростта за камиони от 70 на 80 км/ч.
По поискана от него справка през МВР в участъка няма регистрирани катастрофи със същия механизъм, но виновният водач, познавайки трасето, е карал с превишена скорост.
В момента първокласната отсечка между Телиш и Радомирци се ремонтира основно.
