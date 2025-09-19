Без парно и топла вода до Нова година: Жители на „Дружба 2“ на протест (ВИДЕО)

Жителите на столичния квартал „Дружба 2“ излязоха на протест срещу ремонта на над 10 км от топлопреносната мрежа, който ще ги остави без топла вода и парно до 30 декември. Причината са аварии и амортизирана инфраструктура на повече от 35 години.
От „Топлофикация София“ уверяват, че подаването на топлинна енергия няма да бъде спирано изцяло, а поетапно, като приоритетно ще се ремонтират детските градини. Графикът на ремонтите ще бъде обявен на 29 септември
Жителите настояват за повече яснота, изразяват тревога за училищата и детските градини и призовават съкварталците да подават жалби до Столична община и омбудсмана.
Омбудсманът Велислава Делчева вече е сезирала Комисията по енергетика в Народното събрание след постъпили над 200 жалби за ден. Тя настоява за изслушване на ръководството на „Топлофикация София“, КЕВР и министъра на енергетиката заради безпрецедентния срок от 90 дни точно в началото на отоплителния сезон.
Делчева подчерта, че според Закона за енергетиката дружеството е длъжно да гарантира непрекъснато снабдяване. Тя настоява да се съкрати срокът на ремонта, да бъдат спрени прогнозните начисления за клиенти без топлоподаване и да се предвидят компенсации за засегнатите домакинства.
