          Без парно и топла вода до Нова година: Жители на „Дружба 2“ на протест (ВИДЕО)

          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Жителите на столичния квартал „Дружба 2“ излязоха на протест срещу ремонта на над 10 км от топлопреносната мрежа, който ще ги остави без топла вода и парно до 30 декември. Причината са аварии и амортизирана инфраструктура на повече от 35 години.

          „Както гражданите, така и ние бяхме уведомени преди два дни. Въобще не е коментирано с администрацията. Още вчера отидох на среща с директора на „Топлофикация София”. Той отговори, че ремонтът няма да е за целия период от 90 дни и ще бъде спирано поетапно подаването на водата. Ще покажат график на 29 септември и жителите ще бъдат уведомени. Не са казали нищо за компенсации, защото това е планов ремонт, а не авариен”, обясни пред NOVA районният кмет Петко Краев.

          От „Топлофикация София“ уверяват, че подаването на топлинна енергия няма да бъде спирано изцяло, а поетапно, като приоритетно ще се ремонтират детските градини. Графикът на ремонтите ще бъде обявен на 29 септември

          Жителите настояват за повече яснота, изразяват тревога за училищата и детските градини и призовават съкварталците да подават жалби до Столична община и омбудсмана.

          Омбудсманът Велислава Делчева вече е сезирала Комисията по енергетика в Народното събрание след постъпили над 200 жалби за ден. Тя настоява за изслушване на ръководството на „Топлофикация София“, КЕВР и министъра на енергетиката заради безпрецедентния срок от 90 дни точно в началото на отоплителния сезон.

          Делчева подчерта, че според Закона за енергетиката дружеството е длъжно да гарантира непрекъснато снабдяване. Тя настоява да се съкрати срокът на ремонта, да бъдат спрени прогнозните начисления за клиенти без топлоподаване и да се предвидят компенсации за засегнатите домакинства.

          

