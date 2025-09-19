Безплатно паркиране в „Зелена зона“ в Стара Загора през празничните дни за Деня на Независимостта

Безплатното паркиране в рамките на „Зелена зона“ в Стара Загора ще бъде отново достъпно през предстоящия тридневен празничен уикенд по повод Деня на Независимостта на България – 22 септември.

Това е устойчива традиция за всеки официален празник, която дава възможност на старозагорци да прекарат почивния си ден с разходки в центъра на града и да участват в събитията, посветени на важните дати.

От вторник, 23 септември, „Зелената зона“ ще работи по обичайния график – от 8:00 до 18:00 часа в делничните дни.