Борис Митов с анализ: Какво всъщност има по делото срещу Барбутов?

Журналистът от „Свободна Европа“ Борис Митов коментира в предаването „ЕвроДикоФ“, че делото срещу Никола Барбутов има две измерения – публично и правно.

По думите му публичната страна започва с един анонимно разпространен запис, за който по-късно става ясно, че е направен с телефона на районен кмет по време на негова среща с Никола Барбутов в кабинета му в Столичната община.

„От записа се чуваше, че човек на висока публична позиция обсъжда как точно се нагласяват обществени поръчки“, разказва Митов.

На въпросния запис Барбутов препоръчва на районния кмет няколко фирми, „с които работи добре и за които знае, че изпълняват поръчките качествено и имат капацитет“. Барбутов допълва, че кметът може да организира процедурите по закон, а ако тези фирми решат да кандидатстват.

„Проблемното в случая е, че звучи като ноу-хау за това как се наглася обществена поръчка. Но най-проблемното е друго – че 6% от хипотетичната обществена поръчка накрая се връщат – 3% за екипа на районния кмет и 3% за партията. Това бяха думи на Барбутов в този запис“, подчерта Борис Митов.

Той призна, че е бил „възмутен от думите на Барбутов“, припомняйки, че „Продължаваме промяната“ е създадена именно като антипод на подобен модел на управление.

„В правната страна на нещата има няколко основни въпроса“, обяснява Митов. Обвинението срещу Барбутов, съветника му Петър Рафаилов, Соня Клисурска и още една бивша зам.-кметица от „Люлин“ е за организирана престъпна група, създадена с цел подкупи.

„Първият въпрос, когато говорим за дело за корупция, е – има ли разменени пари? Няма. Вторият – има ли факти, които доказват нагласени поръчки, спечелени от фирмите, за които се твърди, че участват в схемата? Няма. Тоест имаме една хипотетична схема, представена в един разговор – и то с уговорките, които се чуват от страна на Барбутов: ако всичко е законно и ако фирмите изпълняват изискванията на обществената поръчка“, посочи Митов.

Според него няма доказателства нито за даване, нито за вземане на подкупи.

„Цялата схема предполага един потенциален бъдещ момент, който изобщо не е реализиран“, уточнява журналистът.

Митов поставя и въпроса за мерките за неотклонение:

„За да бъде задържан човек, трябва да са налице три неща: обосновано предположение за вина, опасност да се укрие или опасност да извърши престъпление. Една от последните две трябва да е налице. В случая четири съдебни състава вече приеха, че опасност от укриване няма. Но се твърди, че има опасност да повлияе на разследването – тоест да разубеди свидетели да говорят.“

Тук Митов поставя под съмнение логиката:

„Но той вече не е заместник-кмет. Откъде се извежда тази опасност? Как би могъл да повлияе, след като свидетелите не са в йерархична зависимост от него?“

По думите му същият метод на прокуратурата се наблюдава и в делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев.