Борис Митов с анализ: Какво всъщност има по делото срещу Барбутов?

Журналистът от „Свободна Европа“ Борис Митов коментира в предаването „ЕвроДикоФ“, че делото срещу Никола Барбутов има две измерения – публично и правно.
По думите му публичната страна започва с един анонимно разпространен запис, за който по-късно става ясно, че е направен с телефона на районен кмет по време на негова среща с Никола Барбутов в кабинета му в Столичната община.
На въпросния запис Барбутов препоръчва на районния кмет няколко фирми, „с които работи добре и за които знае, че изпълняват поръчките качествено и имат капацитет“. Барбутов допълва, че кметът може да организира процедурите по закон, а ако тези фирми решат да кандидатстват.
Той призна, че е бил „възмутен от думите на Барбутов“, припомняйки, че „Продължаваме промяната“ е създадена именно като антипод на подобен модел на управление.
Според него няма доказателства нито за даване, нито за вземане на подкупи.
Митов поставя и въпроса за мерките за неотклонение:
Тук Митов поставя под съмнение логиката:
По думите му същият метод на прокуратурата се наблюдава и в делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев.
- Реклама -
