Борисов попиля Радев: Колко време се гаври с … (ВИДЕО)

Правителството е на България и е било сглобено много трудно след осем поредни избори. То не принадлежи на ГЕРБ, Пеевски, ИТН или БСП. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в парламента.
Той се спря и на действията на президента Румен Радев, като подчерта, че държавният глава е протакал назначаването на титуляри в службите.
По думите му именно липсата на титуляри в службите е пречка за нормалната работа на властта.
Боко мародера, може да „попилее“, само дронзалите от дебелият си дирник!
Трябвало титуляри ли бе Буда Бойко такива като теб Сикаджия,бивш затворник за пристъпления и кражби на скъпи коли ,някакъв пожарникар,комунист от БКП, бивш бодигард на бай Тошо и Симион . Е ти ли бе който те вкараха Симион и бившия президент Стоянов за гл секретар на МВР ,а тези които те вкараха знаеха ,че си бивш затворник за пристъпления и кражби,Сикаджия, някакъв си пожарникар които едвали знае къде се хваща маркуча защо от рано влиза в пристъпния режим измами,кражби заплашвания,рекити и пристъпления и ,че е прост,глупав и необразован ,бивш бодигард на бай Тошо и комунист от БКП. И този простия,глупавия и необразования ,Сикаджията и бившия затворник ще се изправя с/у Президента ще му казва и нарежда ,че отдавна трябвало да постави титуляри на службите . Ако бил премиер щял досега да отида и да се разберем с Президента. Този Бойко бивш премиер най най простия ,глупавия ,необразован с болен мозък който някога е имала България.
БЕЗ КРАДЦИ И ЗАТВОРНИЦИ СТАВА ИСТИНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО
Защо да не може без Герб,без всички вас може.Надпреварвате се да кралете и да се злепоставяте.Борба голяма за трона, но няма и мисъл за народа…даже заплашвате хората.Срамувм се.Светът ни се смее.Вашата алчност, вашият егоизъм ще погубят страната.Позор!!!
БРАВО