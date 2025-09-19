Борисов попиля Радев: Колко време се гаври с … (ВИДЕО)

Правителството е на България и е било сглобено много трудно след осем поредни избори. То не принадлежи на ГЕРБ, Пеевски, ИТН или БСП. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в парламента.

„Всички такива въпроси трябваше да се задават преди 8–9 месеца. На всички планът им, включително с нерегистрирането им, е, че нямат план и искат да се разруши нещо", коментира Борисов.

Той се спря и на действията на президента Румен Радев, като подчерта, че държавният глава е протакал назначаването на титуляри в службите.

„Не мога да отговарям за президента. Много направиха партиите. Без ГЕРБ не може. Колко време президентът се гаври с правителството и не назначава титуляри на службите? Месеци, месеци, месеци“, заяви Борисов.

По думите му именно липсата на титуляри в службите е пречка за нормалната работа на властта.