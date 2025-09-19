НА ЖИВО
          Политика

          Борисов попиля Радев: Колко време се гаври с … (ВИДЕО)

          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Правителството е на България и е било сглобено много трудно след осем поредни избори. То не принадлежи на ГЕРБ, Пеевски, ИТН или БСП. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в парламента.

          „Всички такива въпроси трябваше да се задават преди 8–9 месеца. На всички планът им, включително с нерегистрирането им, е, че нямат план и искат да се разруши нещо“, коментира Борисов.

          Той се спря и на действията на президента Румен Радев, като подчерта, че държавният глава е протакал назначаването на титуляри в службите.

          „Не мога да отговарям за президента. Много направиха партиите. Без ГЕРБ не може. Колко време президентът се гаври с правителството и не назначава титуляри на службите? Месеци, месеци, месеци“, заяви Борисов.

          Борисов се скара на Пеевски: Никой от нас няма право да говори с „аз“ Борисов се скара на Пеевски: Никой от нас няма право да говори с „аз“

          По думите му именно липсата на титуляри в службите е пречка за нормалната работа на властта.

          „Какво беше по време на сглобката – една година еднолично назначени служби от Радев. Защо да му предлагаме ние кандидати? Ако бях премиер, щях да отида и да се разбера. Правителството буксува, защото няма титуляри в службите“, отсече лидерът на ГЕРБ.

          7 КОМЕНТАРА

          2. Трябвало титуляри ли бе Буда Бойко такива като теб Сикаджия,бивш затворник за пристъпления и кражби на скъпи коли ,някакъв пожарникар,комунист от БКП, бивш бодигард на бай Тошо и Симион . Е ти ли бе който те вкараха Симион и бившия президент Стоянов за гл секретар на МВР ,а тези които те вкараха знаеха ,че си бивш затворник за пристъпления и кражби,Сикаджия, някакъв си пожарникар които едвали знае къде се хваща маркуча защо от рано влиза в пристъпния режим измами,кражби заплашвания,рекити и пристъпления и ,че е прост,глупав и необразован ,бивш бодигард на бай Тошо и комунист от БКП. И този простия,глупавия и необразования ,Сикаджията и бившия затворник ще се изправя с/у Президента ще му казва и нарежда ,че отдавна трябвало да постави титуляри на службите . Ако бил премиер щял досега да отида и да се разберем с Президента. Този Бойко бивш премиер най най простия ,глупавия ,необразован с болен мозък който някога е имала България.

          6. Защо да не може без Герб,без всички вас може.Надпреварвате се да кралете и да се злепоставяте.Борба голяма за трона, но няма и мисъл за народа…даже заплашвате хората.Срамувм се.Светът ни се смее.Вашата алчност, вашият егоизъм ще погубят страната.Позор!!!

