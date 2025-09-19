НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 19.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Борисов се скара на Пеевски: Никой от нас няма право да говори с „аз“

          0
          0
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Сподели
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира пред журналисти в кулоарите на Народното събрание актуалната политическа ситуация и напрежението в парламента.

          „Правителството е на България, много трудно сглобено след няколко осем избора. То не е на ГЕРБ, не е на Пеевски, не е на ИТН, не е и на БСП. Никой от нас няма право да говори с „аз“, „аз съм гарант“ или „от мен зависи“, защото всеки от нас може да го каже“, посочи Борисов. На въпрос дали това е критика към лидера на „ДПС-Ново начало“, той отговори утвърдително

          - Реклама -

          Борисов направи предложение от МОН да забранят излъчването на пленарните заседания, защото се чува само език на омраза.

          „Думата „ще те смачкам“ е най-леката. Как искаме децата ни после да не се бият в училище? Тик-Тоците после какво излъчват“, запита още Борисов.

          Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира пред журналисти в кулоарите на Народното събрание актуалната политическа ситуация и напрежението в парламента.

          „Правителството е на България, много трудно сглобено след няколко осем избора. То не е на ГЕРБ, не е на Пеевски, не е на ИТН, не е и на БСП. Никой от нас няма право да говори с „аз“, „аз съм гарант“ или „от мен зависи“, защото всеки от нас може да го каже“, посочи Борисов. На въпрос дали това е критика към лидера на „ДПС-Ново начало“, той отговори утвърдително

          - Реклама -

          Борисов направи предложение от МОН да забранят излъчването на пленарните заседания, защото се чува само език на омраза.

          „Думата „ще те смачкам“ е най-леката. Как искаме децата ни после да не се бият в училище? Тик-Тоците после какво излъчват“, запита още Борисов.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Нови подробности за ужасяващата катастрофа с АТВ в Слънчев бряг

          Антония Лазарова -
          Автотехническата експертиза, която трябва да внесе яснота около тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг, ще бъде готова най-вероятно във вторник.
          Политика

          „Съжалявам, че вчера се стигна дотук“: Харизанов с взривяващ коментар за политическите събития

          Антония Лазарова -
          „Съжалявам, че вчера се стигна дотук. Ние бихме се извинили на обществото. Това е неприятна ескалация в говоренето, което не води
          Политика

          „Еничарският режим ще падне!“ – Костадинов организира национално шествие

          Антония Лазарова -
          "Обаче обща ли е каузата наистина? Вчера ПП организираха рехав протест сутринта, от който техните коалиционни партньори от ДБ мълчаливо се

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions