Борисов се скара на Пеевски: Никой от нас няма право да говори с „аз“

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира пред журналисти в кулоарите на Народното събрание актуалната политическа ситуация и напрежението в парламента.

„Правителството е на България, много трудно сглобено след няколко осем избора. То не е на ГЕРБ, не е на Пеевски, не е на ИТН, не е и на БСП. Никой от нас няма право да говори с „аз", „аз съм гарант" или „от мен зависи", защото всеки от нас може да го каже", посочи Борисов. На въпрос дали това е критика към лидера на „ДПС-Ново начало", той отговори утвърдително

Борисов направи предложение от МОН да забранят излъчването на пленарните заседания, защото се чува само език на омраза.