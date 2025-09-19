Борисов се скара на Пеевски: Никой от нас няма право да говори с „аз“

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира пред журналисти в кулоарите на Народното събрание актуалната политическа ситуация и напрежението в парламента.
Борисов направи предложение от МОН да забранят излъчването на пленарните заседания, защото се чува само език на омраза.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира пред журналисти в кулоарите на Народното събрание актуалната политическа ситуация и напрежението в парламента.
Борисов направи предложение от МОН да забранят излъчването на пленарните заседания, защото се чува само език на омраза.