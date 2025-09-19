НА ЖИВО
          - Реклама -
          Божидар Божанов: Борисов е смачкан от Пеевски

          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          „Пеевски очевидно е завладял държавата. При вота на недоверие това стана най-ясно“, заяви пред БНР Божидар Божанов, съпредседател на „Да, България“ и депутат от ПП-ДБ.

          Той коментира мотивите за акцията на ПП-ДБ на входовете на парламента, като подчерта, че депутатът от ДПС ползва привилегии, които „дори премиерът няма“. По думите му Пеевски се възползва от изключения в закона, за да има охрана от НСО, жандармерия и частни гардове, което поставя въпроса за цената, плащана от данъкоплатците.

          Божанов определи агресивния тон в парламента като последица, а не като причина:

          „Когато виждаш, че институциите не функционират нормално и властта се упражнява нелегитимно, някои депутати реагират по-емоционално. Първопричината е в завладяната държава.“

          Той заяви, че от ПП-ДБ ще настояват само председателят на НС и премиерът да се охраняват от НСО, докато министрите ползват само транспорт.

          „Пеевски е човекът, който държи папките с компроматите срещу политици, прокурори и министри. Но не всичко, което казва, е вярно. Управляващите знаят за тези зависимости и не ги опровергаха“, каза Божанов.

          По думите му „малката законодателна програма на ДПС и НН ще се изпълнява приоритетно, а Борисов вече се е съгласил“. Той подчерта, че проектът на Пеевски за КПК е просто „прегрупиране на скелетите от един гардероб в друг“, докато тяхното предложение е различно.

          Според Божанов Борисов е „смачкан и притиснат в ъгъла от Пеевски“, без възможност да взема самостоятелни решения.

          Депутатът настоя съдът да даде отговори за прилагането на закона в конкретни случаи като този с варненския кмет Коцев и бившия зам.-кмет на София Барбутов.

