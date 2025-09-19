НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 19.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          БПЦ: Патриарх Даниил не рекламира стоки и услуги в медиите и социалните мрежи

          0
          82
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Сподели
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Канцеларията на Софийската света митрополия известява, че в интернет пространството в социалната мрежа Facebook се разпространява видеоклип, в който със средствата на „изкуствен интелект“ (AI) образът и гласът на Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил са подменени и са представени манипулативно. Българският патриарх не е участвал под каквато и да е форма в създаването на такъв видеоклип. Посланието, което се съдържа в него, няма нищо общо с православната духовност и учението на Църквата.

          Българският патриарх не рекламира стоки и услуги в медиите и социалните мрежи. Призоваваме обществеността да не се поддава на подобни злонамерени манипулации.

          - Реклама -
          Патриарх Даниил: Столицата ни носи името на Божията премъдрост Патриарх Даниил: Столицата ни носи името на Божията премъдрост

          Софийската света митрополия е предприела мерки за сезиране на компетентните държавни органи по случая.

          Канцеларията на Софийската света митрополия известява, че в интернет пространството в социалната мрежа Facebook се разпространява видеоклип, в който със средствата на „изкуствен интелект“ (AI) образът и гласът на Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил са подменени и са представени манипулативно. Българският патриарх не е участвал под каквато и да е форма в създаването на такъв видеоклип. Посланието, което се съдържа в него, няма нищо общо с православната духовност и учението на Църквата.

          Българският патриарх не рекламира стоки и услуги в медиите и социалните мрежи. Призоваваме обществеността да не се поддава на подобни злонамерени манипулации.

          - Реклама -
          Патриарх Даниил: Столицата ни носи името на Божията премъдрост Патриарх Даниил: Столицата ни носи името на Божията премъдрост

          Софийската света митрополия е предприела мерки за сезиране на компетентните държавни органи по случая.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Петър Клисаров: Предвиждам, че Урсула фон дер Лайен ще падне от власт до шест месеца

          Златина Петкова -
          "Честито, България ще плаща заем заради Урсула фон дер Лайен." Това каза председателят на ПП "Пряка демокрация" Петър Клисаров, който беше гост в предаването...
          Политика

          Проф. Юлиана Матеева: Борисов даде знак, че това вече не е неговото правителство

          Златина Петкова -
          "Искри прехвърчат между титаните Борисов и Пеевски, единият е в неизгодна позиция. Става дума, разбира се, за господин Бойко Борисов. Изявленията му от вчера...
          Култура

          Иван Пенчев: Направихме турнето си в едни от най-големите градове на България

          Златина Петкова -
          "Направихме турнето си в едни от най-големите градове на България, в най-големите летни театри. Най-впечатляващото е, че бяха продадени всички билети и залите бяха...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions