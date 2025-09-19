НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 20.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЗдраве

          COVID-19 се увеличава, но повечето случаи са леки, заявява доц. Бацелова

          0
          113
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Сподели
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Според доц. Християна Бацелова, въпреки повишаването на случаите на COVID-19 към края на лятото, ситуацията остава под контрол и няма натиск върху болничните заведения.

          „Очаквано към края на лятото случаите на COVID-19 започнаха да се увеличават. Нарастването започна още през август, но лично аз не виждам нищо тревожно – няма наплив към лечебните заведения“, заяви доц. Християна Бацелова в ефира на NOVA.

          - Реклама -

          Тя уточни, че при някои пациенти заболяването протича по-тежко, но в повечето случаи се развива в лека форма.

          Ню Йорк под засилена охрана преди 80-ото Общо събрание на ООН Ню Йорк под засилена охрана преди 80-ото Общо събрание на ООН

          По думите ѝ всеки човек със симптоми на инфекциозно заболяване е потенциално заразен – независимо дали става въпрос за COVID-19 или друго респираторно заболяване.

          „Ако иска да знае дали е с COVID, може да се тества – вече има и комбинирани домашни тестове, които откриват и грип, и RSV“, посъветва експертът.

          Според доц. Християна Бацелова, въпреки повишаването на случаите на COVID-19 към края на лятото, ситуацията остава под контрол и няма натиск върху болничните заведения.

          „Очаквано към края на лятото случаите на COVID-19 започнаха да се увеличават. Нарастването започна още през август, но лично аз не виждам нищо тревожно – няма наплив към лечебните заведения“, заяви доц. Християна Бацелова в ефира на NOVA.

          - Реклама -

          Тя уточни, че при някои пациенти заболяването протича по-тежко, но в повечето случаи се развива в лека форма.

          Ню Йорк под засилена охрана преди 80-ото Общо събрание на ООН Ню Йорк под засилена охрана преди 80-ото Общо събрание на ООН

          По думите ѝ всеки човек със симптоми на инфекциозно заболяване е потенциално заразен – независимо дали става въпрос за COVID-19 или друго респираторно заболяване.

          „Ако иска да знае дали е с COVID, може да се тества – вече има и комбинирани домашни тестове, които откриват и грип, и RSV“, посъветва експертът.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Митов: Вотът на недоверие беше фейсбук компилация с тролски коментари

          Владимир Висоцки -
          Вотовете на недоверие в една демокрация са ядреният бутон на опозицията - би трябвало да се ползват тогава, когато има някакъв шанс да бъде...
          Политика

          Мирчев: Пеевски трябва да бъде охраняван от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, която отговаря за затворите

          Владимир Висоцки -
          "България вече е член на ЕС, НАТО, еврозоната и Шенген, но не успя да построи демокрацията. Ние трябва да си я построим". Това заяви пред...
          Общество

          Борис Митов с анализ: Какво всъщност има по делото срещу Барбутов?

          Камелия Григорова -
          Журналистът от „Свободна Европа“ Борис Митов коментира в предаването „ЕвроДикоФ“, че делото срещу Никола Барбутов има две измерения – публично и правно. По думите му...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions