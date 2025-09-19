COVID-19 се увеличава, но повечето случаи са леки, заявява доц. Бацелова

Според доц. Християна Бацелова, въпреки повишаването на случаите на COVID-19 към края на лятото, ситуацията остава под контрол и няма натиск върху болничните заведения.
Тя уточни, че при някои пациенти заболяването протича по-тежко, но в повечето случаи се развива в лека форма.
По думите ѝ всеки човек със симптоми на инфекциозно заболяване е потенциално заразен – независимо дали става въпрос за COVID-19 или друго респираторно заболяване.
