НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 19.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          „Да, България“ алармира за престъпна схема, свързана с фирма на Таки

          10
          733
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Сподели
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Фирма, свързана с Христофорос Аманатидис–Таки, е спечелила обществена поръчка за извозване на отпадъци в една от шестте зони на София, съобщиха на брифинг в парламента от „Да, България“.

          - Реклама -

          Съпредседателят на формацията Ивайло Мирчев заяви, че това е „поредният пример за завладяна държава“. По думите му най-голямата турска компания, участвала в процедурата, се е отказала, след като преди два месеца четири нейни камиона са били подпалени. Така в надпреварата е останала единствено фирмата, свързвана с Таки.

          „Близки до него лица са принуждавали конкурентите една по една да се отказват“, каза Мирчев и определи схемата като престъпна и за милиони левове.

          Той обясни, че досега в същата зона боклукът е извозван срещу 144 лв. на тон. Новата фирма е предложила 420 лв. на тон, което ще утрои разходите на софийските данъкоплатци – от 66 млн. лв. за пет години досега до близо 188 млн. лв.

          „Това е моделът – сплашване, палежи, изнудване, за да се приберат стотици милиони“, допълни Мирчев.

          Съпредседателят Божидар Божанов уточни, че дружеството е било част от „Новита холдинг груп“, свързана с приближени на Таки, и наскоро е прехвърлено на досегашния си управител.

          От „Да, България“ заявиха, че ще сезират компетентните органи.

          Фирма, свързана с Христофорос Аманатидис–Таки, е спечелила обществена поръчка за извозване на отпадъци в една от шестте зони на София, съобщиха на брифинг в парламента от „Да, България“.

          - Реклама -

          Съпредседателят на формацията Ивайло Мирчев заяви, че това е „поредният пример за завладяна държава“. По думите му най-голямата турска компания, участвала в процедурата, се е отказала, след като преди два месеца четири нейни камиона са били подпалени. Така в надпреварата е останала единствено фирмата, свързвана с Таки.

          „Близки до него лица са принуждавали конкурентите една по една да се отказват“, каза Мирчев и определи схемата като престъпна и за милиони левове.

          Той обясни, че досега в същата зона боклукът е извозван срещу 144 лв. на тон. Новата фирма е предложила 420 лв. на тон, което ще утрои разходите на софийските данъкоплатци – от 66 млн. лв. за пет години досега до близо 188 млн. лв.

          „Това е моделът – сплашване, палежи, изнудване, за да се приберат стотици милиони“, допълни Мирчев.

          Съпредседателят Божидар Божанов уточни, че дружеството е било част от „Новита холдинг груп“, свързана с приближени на Таки, и наскоро е прехвърлено на досегашния си управител.

          От „Да, България“ заявиха, че ще сезират компетентните органи.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Александра Маркарян: Над 1500 „незаконни“ студенти в УНСС за две години

          Антония Лазарова -
          „През 2023/24 и 2024/25 учебна година в УНСС са приети общо над 1500 студенти в бакалавърски и магистърски програми по т.нар. държавна
          Политика

          Донка Михайлова: Новият закон за ВиК ще ни задължи да плащаме цена, която е с 30% по-висока

          Антония Лазарова -
          „Един закон, който разгневи българските местни власти, защото предвижда закриването на общинските ВиК дружества.
          Крими

          Заради тежка диагноза: Родители и син сложиха край на живота си в Сливница

          Владимир Висоцки -
          Тежък инцидент разтърси района на Сливница днес, след като в лек автомобил, изоставен в нива, бяха открити телата на трима души – мъж и...

          10 КОМЕНТАРА

          7. Ало Евроком МИРЧЕВ ОСКУБАН ПЕТЕЛ НЕХРАНИ МАЙКО НЯМА МОЗЪК НИТО ТОПКИ ⚽⚽ ДА СЕ МЕРИ СЪС ПЕЕВСКИ ДОЛЕН МУШЕННИК 💀

          8. Таки е КРАДЕЦ ПОДЛЕЦ ЗАЕДНО СЪС КИРО И КОКОРА МЯСТО ИМ Е ВЪВ ЗАТВОРА.ПП ДБ ШАРЛАТАНИТЕ СРИНАХА БЪЛГАРИЯ 🇧🇬

          9. Тоя Таки какъв беше на милионерката от Монтана Росица Кирова, която иска да набучи вятърните турбини в Осогово?

          10. Тоя Таки какъв беше на милионерката от Монтана Росица Кирова, която иска да научи вятърните турбини в Осогово?

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions