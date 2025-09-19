Фирма, свързана с Христофорос Аманатидис–Таки, е спечелила обществена поръчка за извозване на отпадъци в една от шестте зони на София, съобщиха на брифинг в парламента от „Да, България“.
Съпредседателят на формацията Ивайло Мирчев заяви, че това е „поредният пример за завладяна държава“. По думите му най-голямата турска компания, участвала в процедурата, се е отказала, след като преди два месеца четири нейни камиона са били подпалени. Така в надпреварата е останала единствено фирмата, свързвана с Таки.
Той обясни, че досега в същата зона боклукът е извозван срещу 144 лв. на тон. Новата фирма е предложила 420 лв. на тон, което ще утрои разходите на софийските данъкоплатци – от 66 млн. лв. за пет години досега до близо 188 млн. лв.
Съпредседателят Божидар Божанов уточни, че дружеството е било част от „Новита холдинг груп“, свързана с приближени на Таки, и наскоро е прехвърлено на досегашния си управител.
От „Да, България“ заявиха, че ще сезират компетентните органи.
