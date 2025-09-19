Даниел Митов: Полицията е натоварена, но не съм чул някой да мрънка

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов заяви, че когато се говори за външната граница на ЕС между България и Турция, вниманието често се насочва само към сухопътната част и оградата, но страната има и морска граница, която също изисква сериозна охрана.

Митов направи изявлението си в Созопол по време на учението „Синя граница“ на Главна дирекция „Гранична полиция“. Тренировката демонстрира действията на граничните служители при борба с престъпления по море, включително трафик на наркотици. Министърът подчерта професионализма на полицаите и посочи, че политическото ръководство трябва да показва ясна подкрепа към тяхната работа. Той акцентира и върху значението на сътрудничеството със съседните държави.

Във връзка с трагичния инцидент по време на протест пред парламента, при който загина полицай, Митов изрази съболезнования на близките му.

„Полицията е натоварена, работи се усилено по всички фронтове, но не съм чувал някой да се оплаква или да мрънка“, каза той.

По повод критиките срещу него министърът заяви, че определени политически сили системно обвиняват МВР за различни проблеми.