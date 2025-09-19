Делото „Сияна“ влиза в трето заседание

Днес в Плевен ще се проведе третото съдебно заседание по делото „Сияна“, свързано с тежката катастрофа с тир, при която загина малко момиченце. Очаква се и протест пред Съдебната палата, организиран от граждани в подкрепа на справедливо правосъдие и по-безопасни пътища.

До момента по делото са разпитани шестима свидетели. Трагичният инцидент предизвика вълна от обществено недоволство, както и реакции от страна на държавните институции.

След катастрофата вече започна ремонт на участък от пътя Плевен – София, където се случи инцидентът. Делото беше отложено на 30 юли с цел събиране на допълнителни доказателства.