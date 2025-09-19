НА ЖИВО
          Правосъдие

          Делото за смъртта на 15-годишната Божидара продължава: След 7 години родителите все още чакат справедливост

          Снимка: БГНЕС
          Родителите на 15-годишната Божидара, която загина при тежка катастрофа през 2018 година, продължават да търсят справедливост и да живеят с болката от загубата.

          Въпреки изминалото време, виновникът за инцидента остава на свобода, а съдебното производство все още не е приключило. Делото преминава през серия от отлагания, обжалвания и процедурни пречки, които затрудняват достигането до окончателна присъда.

          „7 години и  4 месеца няма справедливост за нас. Имали сме над 45 заседания. Днес не очаквам да влезем в съда, защото адвокатът на обвиняемия се е оттеглил и заседанието ще бъде отложено. Досегашната присъда е 2 години и 6 месеца лишаване от свобода”, каза бащата на загиналото момиче – Данаил Тодоров.

          „Искам справедливост за погубения живот на детето ми. Искам адекватна присъда”, настоя майката.

          „За съжаление, това не е единственият случай, когато делата се точат по 6-7 години. Това е кошмар и мъките на близките продължават, а чувството за справедливост е потъпкано”, добави Владимир Тодоров от Българска асоциация на пострадали при катастрофи.

          Адвокат Илия Тодоров обясни, че за подобен инцидент законът предвижда до 20 години лишаване от свобода. Въпреки това, заради продължителността на съдебния процес и изминалото време, реалната присъда най-вероятно би била намалена до около 10 години.

          А бащата на Божидара отправи последен апел:

          Съдете така, че да всеете страх в населението”.

