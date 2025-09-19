Диалог между Тръмп и Си за съдбата на TikTok и напрежението в търговските отношения

Американският президент Доналд Тръмп и китайският лидер Си Цзинпин се готвят за първия си разговор от три месеца, като основна тема ще бъде съдбата на видео приложението TikTok и същевременно опит за намаляване на напрежението между двете страни, съобщава „Ройтерс“.

Преговорите са насрочени за петък сутринта по американско време. Китай все още не е потвърдил официално участието си в разговора, който ще се фокусира върху TikTok и търговските отношения между Вашингтон и Пекин.

Контактите между двете страни се засилват на фона на възможната лична среща между двамата лидери по време на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Южна Корея в края на октомври.

Съгласно решение на Конгреса TikTok трябваше да спре да работи в САЩ от януари 2025 г., ако активите му не бъдат прехвърлени от китайската компания ByteDance на американски инвеститори. Именно одобрението от Пекин остава основното препятствие за сключването на сделката.

Тръмп коментира, че харесва TikTok и подчертава, че бъдещето на приложението е в ръцете на Съединените щати. Според запознати, предложеното споразумение предвижда американските активи да бъдат придобити от американски инвеститори, но TikTok да продължи да използва алгоритмите на ByteDance, което предизвиква опасения у част от американските законодатели за потенциално събиране на данни и влияние от страна на Китай.

От своя страна Китай твърди, че няма доказателства TikTok да представлява заплаха за националната сигурност.

Преговорите се провеждат в контекста на напрегнати икономически отношения между двете страни, като се обсъждат още теми като конкуренцията в сферата на полупроводниците, американските искания за увеличени покупки на соя и самолети „Боинг“, както и ограничаването на износа на химикали, свързани с производството на фентанил.

От началото на втория мандат на Тръмп през януари митата върху китайския внос значително се увеличиха, което доведе до ответни мерки от страна на Пекин. Въпреки това, през април бяха постигнати частични споразумения, които временно ограничиха митническата война.

Остават нерешени въпроси, свързани с достъпа до редкоземни метали, реактивни двигатели и софтуер за проектиране на чипове. Анализатори посочват, че Китай умело използва комбинация от стимули и натиск, като от една страна предлага TikTok като платформа за диалог, а от друга ограничава достъпа до ключови ресурси.

Тръмп представя митата като инструмент за защита на националните интереси, създаване на работни места и намаляване на търговския дефицит. Въпреки високите тарифи Китай остава третият по големина търговски партньор на САЩ и източник на най-големия двустранен дефицит в търговията със стоки.

Регионалните напрежения около Тайван и Южнокитайско море продължават да са сериозно предизвикателство за Вашингтон, който трябва да балансира тези конфликти с кризите в Украйна и Газа.

От китайското посолство във Вашингтон подчертават, че директната дипломация между държавните глави е ключова за развитието на двустранните отношения.