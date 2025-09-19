НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 19.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Директорът на полицията в Русе Николай Кожухаров е изписан от болницата

          1
          211
          Снимка: Facebook
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Сподели
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Директорът на ОДМВР-Русе, старши комисар Николай Кожухаров, е изписан от УМБАЛ „Канев“. От лечебното заведение потвърдиха, че той е в добро общо състояние, като лечението му продължава в домашни условия и остава под наблюдение.

          - Реклама -

          Припомняме, че в нощта на 4 септември полицейският началник и негов спътник бяха нападнати от група младежи, след като човекът до Кожухаров направил забележка за рисково шофиране. Старши комисарът претърпя тежка операция и дълго време се възстановяваше в интензивното отделение.

          По случая бяха задържани четирима младежи. Двама от тях са с обвинения за тежка телесна повреда и хулиганство, а другите двама – само за хулиганство. На 10 септември, по време на заседание във Великотърновския апелативен съд, станало ясно, че вече са взети показанията на Кожухаров.

          Съдът реши да освободи трима от задържаните – Жулиен Кязъмов, Кирил Гочев и Виктор Иванов – под домашен арест с електронни гривни, докато тече разследването. Непълнолетният Станислав Александров, който също е с обвинение за нанасяне на удари, е освободен под надзор на инспектор от Детска педагогическа стая.

          Директорът на ОДМВР-Русе, старши комисар Николай Кожухаров, е изписан от УМБАЛ „Канев“. От лечебното заведение потвърдиха, че той е в добро общо състояние, като лечението му продължава в домашни условия и остава под наблюдение.

          - Реклама -

          Припомняме, че в нощта на 4 септември полицейският началник и негов спътник бяха нападнати от група младежи, след като човекът до Кожухаров направил забележка за рисково шофиране. Старши комисарът претърпя тежка операция и дълго време се възстановяваше в интензивното отделение.

          По случая бяха задържани четирима младежи. Двама от тях са с обвинения за тежка телесна повреда и хулиганство, а другите двама – само за хулиганство. На 10 септември, по време на заседание във Великотърновския апелативен съд, станало ясно, че вече са взети показанията на Кожухаров.

          Съдът реши да освободи трима от задържаните – Жулиен Кязъмов, Кирил Гочев и Виктор Иванов – под домашен арест с електронни гривни, докато тече разследването. Непълнолетният Станислав Александров, който също е с обвинение за нанасяне на удари, е освободен под надзор на инспектор от Детска педагогическа стая.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Култура

          Иван Пенчев: Направихме турнето си в едни от най-големите градове на България

          Златина Петкова -
          "Направихме турнето си в едни от най-големите градове на България, в най-големите летни театри. Най-впечатляващото е, че бяха продадени всички билети и залите бяха...
          Крими

          „Да, България“ алармира за престъпна схема, свързана с фирма на Таки

          Антония Лазарова -
          Фирма, свързана с Христофорос Аманатидис–Таки, е спечелила обществена поръчка за извозване на отпадъци в една от шестте зони на София
          Общество

          БПЦ: Патриарх Даниил не рекламира стоки и услуги в медиите и социалните мрежи

          Антония Лазарова -
          Канцеларията на Софийската света митрополия известява, че в интернет пространството в социалната мрежа Facebook се разпространява видеоклип

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions