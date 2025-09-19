Директорът на полицията в Русе Николай Кожухаров е изписан от болницата

Директорът на ОДМВР-Русе, старши комисар Николай Кожухаров, е изписан от УМБАЛ „Канев“. От лечебното заведение потвърдиха, че той е в добро общо състояние, като лечението му продължава в домашни условия и остава под наблюдение.

Припомняме, че в нощта на 4 септември полицейският началник и негов спътник бяха нападнати от група младежи, след като човекът до Кожухаров направил забележка за рисково шофиране. Старши комисарът претърпя тежка операция и дълго време се възстановяваше в интензивното отделение.

По случая бяха задържани четирима младежи. Двама от тях са с обвинения за тежка телесна повреда и хулиганство, а другите двама – само за хулиганство. На 10 септември, по време на заседание във Великотърновския апелативен съд, станало ясно, че вече са взети показанията на Кожухаров.

Съдът реши да освободи трима от задържаните – Жулиен Кязъмов, Кирил Гочев и Виктор Иванов – под домашен арест с електронни гривни, докато тече разследването. Непълнолетният Станислав Александров, който също е с обвинение за нанасяне на удари, е освободен под надзор на инспектор от Детска педагогическа стая.